El precandidato presidencial por el Partido Restauración Democrática (PRD), Miguel Mora, aseguró que no se inscribirá en el proceso de escogencia de aspirantes de la plataforma opositora Alianza Ciudadanos por la Libertad (ACxL). Mora dijo que el Consejo Supremo Electoral (CSE) lo “inhibió” al cancelar la personería jurídica al PRD y consideraría un “milagro” que devuelvan la personería.

“El PRD fueron quienes me eligieron a mí como candidato fueron los militantes de todo el país y las estructuras del PRD y yo soy leal en las buenas y en las malas y si inhiben al PRD pues me inhiben mí, yo soy opositor no por una casilla o por la coalición (...) yo no necesito estar en una Coalición o tener una casilla ni ser precandidato a nada para ser opositor”, dijo Mora en el programa de Acción 10.

Al ser cuestionado sobre el documento “Unidad Nicaragua Primero”, Mora manifestó que no se inscribirá en la alianza CxL porque el mecanismo de escogencia de precandidatos no fue consensuado sino impuesto, por lo cual no se inscribirá en dicha plataforma.

“Este documento no se está cumpliendo, todos los aspirantes nos comprometimos a someterlo a un proceso de selección que fuera incluyente escuchar la voluntad popular a través de un mecanismo fiable, democrático, inclusivo, justo, participativo y consensuado, el proceso en la Alianza Ciudadana no es un mecanismo consensuado es impuesto, ahí no hay consenso tenés que asumir lo que ya está impuesto por Ciudadano por la Libertad, pero el mecanismo que están utilizando no cumple con la carta que demanda consenso” explicó.

Mora aseguró que no será “irrespetuoso” al intentar llegar ACxL a cambiar el mecanismo de escogencia “es consensuado “si vamos a una casa y nos dice la dueña olvídense aquí la que manda soy yo (...) el vicepresidente de CxL dijo que los precandidatos deben someterse a ese proceso, yo tengo la libertad para decir no me parece, no me voy a inscribir, no tengo por qué ir a decirle a Ciudadanos por Libertad en su casa como deben manejar su casa, soy respetuoso de eso”

El precandidato aclaró que el PRD abandonó la Coalición Nacional porque el líder campesino Medardo Mairena solicitó la expulsión del PRD, tras el fracaso de las negociaciones entre CxL y la agrupación política que buscaba una alianza electoral.

“No queremos crear un pleito innecesario, no nos expulsen nos vamos, si el PRD puso todo incluso su personería jurídica a disposición de la Coalición Nacional y de todos los candidatos que querían estar en la lista diputados de este partido (...) esperábamos un poco más de solidaridad y se limitaron a un comunicado, queríamos que acompañaran al PRD en una acción legítima (...) Cuando el PRD ya no les sirve buscan opciones Ciudadanos por la Libertad, mientras otros de la Coalición andaban buscando al APRE y ALN”, indicó.

El aspirante llamó a las bases del PRD a mantenerse unidos y seguir trabajando por la restauración de la democracia en Nicaragua “cuando el dictador dijo no quiero elecciones no quiero candidaturas, yo le pongo el escenario de las elecciones, que él se va a robar las elecciones que asuma sus costos políticos, tuvo que decapitar al PRD que asuma el costo político, inhibir a Cristiana Chamorro que asuma su costo político”

Mora no descarta que el régimen “decapite” a CxL, pero sería un “milagro” restituyan la personería jurídica a PRD “No descartó mañana eliminen a CxL, sería un milagro político que regresen la personería política del PRD, si regresan la personería jurídica porque es ilegal, fue inconstitucional, al igual que Cristiana Chamorro, al igual que los políticos participará como partido político”

En caso que el CSE restituya la personería jurídica al PRD, Mora considera que es un “derecho restituido” y rechazó las especulaciones que sea por una “promesa” del régimen “sería un milagro político, por ejemplo, si mañana le quitan a Cristiana Chamorro ese juicio inventado y le regresan su posibilidad de ser candidata acusarían a Cristiana Chamorro de pactar con el gobierno, si mañana los presos políticos salen acusarían a los familiares de pactar, no, es un derecho restituido como los presos políticos, de Cristiana Chamorro, a todas luces sabemos que están inventado para inhibirla y será un milagro político, pensar de otra manera es algo es ruin y perverso”, expresó.

Votar contra la dictadura

El periodista llamó a la ciudadanía a votar en contra del régimen Ortega Murillo porque abstenerse es estar a favor de la dictadura “yo invito a todo el pueblo de Nicaragua a salir a votar en contra de la dictadura tal vez no va a ser la candidata que querían como Cristiana que era la favorita en las encuestas, pero sí invitó a no regalar el derecho al voto porque una cosa es regalárselo y otra cosa es que te lo roben, invito a todos los nicaragüenses a que salgan con toda su familia a votar en contra de la dictadura y si hay una opción creíble para ellos voten a favor de esa opción en contra de la dictadura”

Para Mora, abstenerse no es una opción debido a que la lucha es cívica y pacífica “quedarse en su casa y abstenerse es estar a favor de la dictadura, el que llame a abstención y allá por lo menos una casilla opositora es ésta favor de la dictadura, si hay una opción con un candidato, aunque no sea el de los de los primeros lugares yo invito a que salgamos a votar en contra de la dictadura”