Laura Chinchilla llama a OEA a enviar mensaje fuerte y claro que no permitirá otra dictadura en hemisferio

La ex presidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, asegura que Daniel Ortega no quiere elecciones creíbles, justas y transparentes en Nicaragua, “quiere cualquier tipo de elección que le garantice el triunfo”, tras la orden de captura que giró el Ministerio Público contra la aspirante a la presidencia Cristiana Chamorro. La policía sandinista allanó violentamente la residencia de la opositora.

“Enorme preocupación, indignación, desgraciadamente tenemos no nos extraña en lo absoluto lo que está pasando habían muchísimo antecedentes desde que se empezaron a inhabilitar partidos políticos, el régimen no iba a permitir se avanzará hacia las próximas elecciones en condiciones de regularidad, es claro, las encuestas están fortaleciendo mucho la imagen de Cristiana como una posible candidata que tenía el potencial de aglutinar a la oposición alrededor de ella, se estaba convirtiendo en la principal enemiga a derrotar no por la vía electoral como lo haría cualquier democracia sino por la vía corrupta”, expresó.

Chinchilla manifestó que la orden de captura contra Chamorro Barrios refleja que en Nicaragua no existe justicia por lo cual llamó al Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) a enviar un mensaje “fuerte y claro” que no se permitirá otra dictadura en el hemisferio.

“Hay que actuar y hay que actuar con determinación, hay que actuar con visión más allá de las diferencias coyunturales, aquí lo que está en juego es si se va a sentar de una vez por todas una dictadura que ya no tendrá chance para salir de ella, ya son muchos años de estar controlando los hilos del poder y eso se intensifica (...) necesitamos que los órganos de valoración colectiva como el Consejo Permanente se pronuncie sobre estos eventos”, indicó.

Las acciones del régimen ocurren en medio de la visita del secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken en Costa Rica, “a este tipo de autócrata no les importa lo que piensen otros hay que tenerlo claro, no les importa lo que diga Blinken que lo ha tenido a la par, no les importa la prensa internacional, los europeos, aquí lo único que cabe es la presión, la presión dura, clara y directa, las medidas de sanción se deben arreciar que son de tipo directo pero tiene que ir acompañada de un clamor interno de los grupos de oposición unidos para poder garantizar qué es acción internacional va reflejarse también en una acción local”

Chinchilla manifestó que Ortega no podrá aguantar que los organismos multilaterales “condicionen” la ayuda debido a que no tiene petróleo ni riquezas minerales para vender en el mercado negro “Nicaragua no puede vivir de reservas petroleras o reservas de oro solo puedo sobrevivir de lo que se genera ¿por qué esperar más? para mandar mensajes fuertes y claros todas las fuentes de financiamiento van a estar condicionadas hasta que hayan muestras claras de que se van a detener todas las acciones contra la oposición y se va avanzar rápidamente en sumar aquellas acciones que garanticen unas elecciones justas transparentes, competitivas y con observación internacional”

Migración aumentará

Sin una solución a la crisis sociopolítica, la ex presidenta advierte que la migración de nicaragüenses continuará “todos aquellos que necesiten salir por razones de sobrevivencia, simplemente se trata de evitar estas crisis humanitarias, por más que queramos abrirle los brazos Costa Rica es un país que ha sido golpeado por la pandemia, un país que tiene limitaciones, no puede garantizar el trabajo decente para todos los migrantes, no puede garantizar la acogida como quisiéramos de todos los migrantes que pasan por situaciones muy duras la separación de sus familias, las dificultades económicas que enfrentan, hay que evitar a toda costa el sufrimiento de los nicaragüense que tenga que vivir eternamente como los venezolanos que han huido, no queremos eso para Nicaragua”, concluyó.