George Henríquez y María Eugenia Alonso solicitan inscripción en Alianza CxL

Los aspirantes George Henríquez y la doctora María Eugenia Alonso llegaron a Ciudadanos por la Libertad (CxL) a entregar su carta de intención de inscripción para participar en el proceso de selección de candidatos de la plataforma opositora Alianza Ciudadanos por la Libertad (ACxL). La próxima semana el Comité de Enlace se estaría reuniendo con los precandidatos para que conozcan el mecanismo de escogencia.

George Henríquez explicó que presentara una sugerencia sobre el mecanismo de selección debido que no incluye los pueblos indígenas “en la experiencia de trabajo tiene un peso del 15% pero no incluye el trabajo con la sociedad civil, entonces quiero proponer que se incluya otros acápites trabajo con pueblos indígenas, campesinado, pueblos minoritarios y grupos de riesgo”

El activista informó que mantiene su “agenda” encaminada a posicionar las demandas de las regiones autónomas “cuando presenté mi precandidatura tenía objetivos: posicionar la agenda de las demandas de las regiones autónomas a nivel nacional y abrir oportunidades, este es el momento para poder seguir haciendo eso”, manifestó.

Mientras tanto, la doctora María Eugenia Alonso, también sugirió que las encuestas tengan un peso del 70% y la experiencia política un 10% “En las encuestas tiene más participación el soberano pueblo otro aporte es poner como un 10% la experiencia política, laboral y social”

El vicepresidente de CxL, Adán Bermúdez, llamó a la ciudadanía a no caer en la “trampa” de Daniel Ortega que quiere promover el abstencionismo “Ortega quiere promover abstención, desesperanza, pero aquí no podemos darle ese gusto a Daniel Ortega, tenemos que seguir luchando, él siempre se ha ufanado de los fraudes electorales metiendo al pueblo nicaragüense que se las va a robar no podemos permitir eso, el pueblo Nicaragua sabe muy bien contra quién va luchar y el candidato que va contra Daniel Ortega se llama pueblo de Nicaragua porque todos somos lo que tenemos que ir a votar no podemos permitir que Daniel Ortega siga jugando ese juego”, manifestó.

Para Bermúdez, el candidato presidencial solo es una figura, pero el verdadero candidato es el “pueblo” que va a derrotar a Ortega en las urnas “los candidatos son las figuras visibles en un proceso, pero es el pueblo de Nicaragua el que quiere sacar a Daniel Ortega, no un partido, no unos candidatos, es todo el pueblo y el pueblo cada día está más arrecho”

El vicepresidente de CxL dijo que la aspirante Cristiana Chamorro aún no está inhibida por eso van a buscar la manera que continúe en el proceso junto al resto de precandidatos “la comisión va a reunirse con los candidatos tienen que ver cuál va a ser el mejor mecanismo para que Cristiana Chamarro pueda seguir en la jugada, tenemos que seguir luchando por Cristiana tenemos que seguir adelante, no nos podemos detener, Ortega quiere que hagamos un alto y no lo vamos a hacer vamos a seguir adelante”

Basta de comunicados

Asimismo, el precandidato George Henríquez lamentó que la empresa privada se limite a comunicado en un momento en que las circunstancias demandan acciones coherentes frente a la brutal represión e inhibición de Cristiana Chamorro.

“La clase alta la sociedad poca reacción congruente por parte de la empresa privada respecto a Cristiana Chamorro deberían haber tomado acciones congruentes que simplemente un comunicado, esa es mi sorpresa, la gente está dispuesta para salir a las calles pero también quiere presión, no tiene sentido que salgan si la clase privada hace un comunicado (...) sería irresponsable pedir a la ciudadanía que salga las calles a lo loco, no tiene sentido los van a cachimbear, los echan preso, los empiezan a perseguir y después qué podemos hacer un comunicado se quiere algo congruente y algo firme más que un comunicado”, manifestó

El aspirante dijo que Ortega seguirá en el “juego del tanteo” “No hay condiciones para ir a estas elecciones, los partidos políticos tiene que terminar de definir lo que va a pasar ya sabíamos que se iban a inhibir algunos candidatos no sabíamos cuándo iba a ser, lo mismo con la personería jurídica del PRD y los otros partidos (...) Ortega está tanteando primero le quita la personalidad del PRD y no pasa nada, acusa a Cristiana Chamorro no pasa nada, entonces sigue tanteando, inhabilita a Chamorro y no pasa nada está jugando al tanteo”