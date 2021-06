Arturo Cruz no participaría de contienda electoral si continúan inhibiciones de aspirantes presidenciales

8:56 a.m.

El precandidato presidencial y exembajador de Nicaragua en Washington, Arturo Cruz a través de su red social en Twitter anunció que si continúa la "danza de inhibiciones" no participaría de la contienda electoral. Cruz recordó que desde que inició esta contienda por ser el candidato único de la oposición había expresado que no sería parte de un fraude electoral y que si continúan las inhibiciones por parte del régimen de Daniel Ortega no continuara participando.

“Si continúan la danza de inhibiciones y quedamos sin otros candidatos, lo lógico es que este servidor no participe en ese proceso. Mi compromiso es con un proceso competitivo, si esa posibilidad se desvanece, hay que considerar seriamente participar en ese ejercicio espurio” dijo Cruz.

Agregó “Yo siempre he sido un gran creyente en que la democracia, es lo que puede garantizar la prosperidad en Nicaragua. Cuando yo entré a esta contienda fui muy claro, dije que yo no voy a ser parte de una farsa electoral” señala parte de la publicación de Cruz.

Al mismo tiempo en su publicación el exembajador se solidarizó con los precandidatos que han sido inhibidos por el régimen de Daniel Ortega en un intento de eliminar a personas que consideran podrían vencerlos en un proceso electoral libre, justo y transparente.

“El resto de precandidatos tienen grandes aptitudes y sin duda tienen mucho que aportar a su país. Yo me solidarizo con todos ellos y no voy a aceptar pasivamente que empiecen a inhibir a estos compatriotas” expresa en su cuanta de Twitter Arturo Cruz.

Además, Cruz alentó al pueblo de Nicaragua a no perder la esperanza pese a los hechos que se están viviendo en el país.

“No hay que perder las esperanzas, porque independientemente de que estas elecciones estén llenas de obstáculos, el 2022 va a ser un año de grandes oportunidades para la democracia y para el país. Por eso, seguiremos luchando hasta el final” finaliza la publicación de exembajador.

Este jueves el Consejo Supremo Electoral emitió una resolución que advertía a partidos políticos y Alianzas, en no inscribir a candidatos que no cumplam el artículo 147 de la Constitución política que establece los requisitos de elegibilidad. El inciso 4 contempla que el candidato debe de haber residido de forma continua 4 años en el país. Algunos directivos de CxL le han recordado ese artículo al aspirante Félix Maradiaga de la UNAB por haber estado fuera del país más de un año, tras el estallido de abril. Maradiaga ha dicho que él nunca cambió de residencia y que pasó en misión de viajes de incidencia a nivel internacional denunciando al régimen.