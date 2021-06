María Elvira Salazar: "Daniel Ortega se ha burlado de EE.UU"

11 a.m.

La congresista María Elvira Salazar, miembro de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos sostiene que Daniel Ortega se quitó la “careta” y se convirtió en un dictador tipo Fidel Castro, tras ordenar la detención arbitraria contra los aspirantes presidenciales opositores Cristiana Chamorro, Arturo Cruz, Félix Maradiaga y Juan Sebastián Chamorro.

“Ortega se quitó la careta y se declaró dictador tiene a candidatos presidenciales más importantes preso eso que te dice que él se quiere robar las elecciones es más que no van a llegar a elecciones, está indicando que se convirtió oficialmente en un dictador tipo Fidel Castro, Hugo Chávez porque ellos son los que le enviaron el libreto” manifestó en una entrevista a Leana Astorga de Telemundo 51.

LEER MÁS: España pide la liberación inmediata de los opositores detenidos en Nicaragua

Salazar considera que Daniel Ortega se está burlando de Estados Unidos “es una cachetada porque en el momento en que los representantes del secretario de Estado norteamericano, Antony Blinken estaban hablando con el canciller de Nicaragua en Costa Rica estaba metiendo presa a Cristiana Chamorro, 24 horas después metió preso Arturo Cruz, lo que significa que no le importa, pero repito tiene que tener mucho cuidado porque el pueblo nica es muy arrecho porque no se va a dejar quitar la democracia”

Ante estos arrestos arbitrarios que han sido condenados por la comunidad Internacional, Estados Unidos hace una seria advertencia al régimen.

Antony Blinken, secretario de Estado de Estados Unidos, dijo: “vamos a usar todas las herramientas que tengamos para que Nicaragua se encamine en un mejor sendero”.

SEGUIR LEYENDO: Policía arresta a José Adán Aguerri, expresidente del COSEP y Violeta Granera

Con la mayoría de los precandidatos presos, aún se desconoce quién será el candidato opositor para las próximas elecciones del 7 de noviembre.

Salazar advirtió a Ortega para que no lo hiciera daño a los tres precandidatos arrestados: “El mensaje es que no vayan a tocar ni a Maradiaga, ni a Cruz, ni a Cristiana Chamorro, porque el precio es altísimo que ellos no lo quieren”

La primera detenida, la semana pasada, fue Cristiana Chamorro, hija de la exmandataria Violeta Barrios de Chamorro (1990-1997) y la figura de la oposición con mayor probabilidad de ganar las presidenciales de noviembre próximo, y el segundo fue Arturo Cruz, que fue embajador en Estados Unidos de Ortega entre 2007 y 2009.

LEER MÁS: Policía sandinista allana y detiene a Juan Sebastián Chamorro



La Policía detuvo este mismo martes al académico Félix Maradiaga y posteriormente a Juan Sebastián Chamorro, que fue viceministro de Hacienda y Crédito Público y secretario de Coordinación y Estrategia en el Gobierno de Enrique Bolaños (2002-2007).



Con estas detenciones, se allana el camino para una nueva reelección del mandatario Ortega, quien ha sido tildado como "dictador" por EE.UU., que ha instado hoy al resto de países del mundo a que lo traten como tal, a falta de cinco meses de los comicios generales.