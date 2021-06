Alianza CxL reitera que van a elecciones

La Alianza Ciudadanos por la Libertad, reaccionó ante la escala represiva que el régimen de Daniel Ortega ha intensificado en contra de la oposición nicaragüenses, así como también con el periodismo independiente y aseguran que las detenciones "arbitrarias" de los precandidatos presidenciales y opositores profundiza la situación de inseguridad jurídica que se vive en el país. La Alianza CxL también reafirmó que participarán en las elecciones con el candidato único que quede.

“En la Alianza Ciudadanos por la Libertad vamos a seguir adelante con el trabajo organizativo de cara al proceso electoral animado no sólo por la fortaleza de un pueblo que quiere recuperar su libertad sino por la certeza de que este régimen le tiene terror a la posibilidad de que los nicaragüenses vayamos a votar el 7 de noviembre… en esta circunstancia es casi imposible la realización de un proceso de debate público televisados y encuestas al abierta tal como lo habíamos planificado esta imposibilidad material de seguir adelante con el proceso de selección conforme al procedimiento establecido nos obligará a realizar los ajustes necesarios para implementar un procedimiento que bajo este clima de inseguridad y represión nos permita la escogencia del candidato único de oposición” expresó Kitty Monterrey, Presidenta de CxL.

Además, explicó que “esto no se trata de reponer ni descartar a personas sino de seguir adelante con esta misión de la cual depende el futuro de todos los nicaragüenses(...) y estamos firmemente decididos a seleccionar un candidato presidencial con capacidad que genere confianza en la ciudadanía y no vamos a renunciar a ese objetivo” refirió Kitty Monterrey.

Detención de Chamorros

En la conferencia de prensa de la Alianza CxL estuvieron presentes Pedro Joaquín Chamorro hermano de la precandidata Cristiana Chamorro y Ana María Chamorro hermana del precandidato Juan Sebastián Chamorro quienes demandaron la libertad de sus familiares.

“Quería manifestar enérgica condena y la exigencia de la liberación inmediata de mi hermana Cristiana, así como los otros precandidatos que han sido encarcelados una manera abusiva e injusta y exigir que en todo caso se han permitido el sagrado derecho a la defensa tanto con sus abogados como que ellos mismos puedan manifestar públicamente su rechazo a esta injusta persecución que están siendo objeto en este momento” expresó Pedro Joaquin.

La hermana de Juan Sebastián denuncio el "atropello que se ha cometido con mi hermano, él es completamente inocente de todos los cargos que se le están inculpando (...) gracias a Dios mi sobrina y mi cuñada están bien pero aquí vamos a estar luchando por la liberación de Juan Sebastián y de todos los presos políticos como siempre lo hemos hecho como familia chamorra” dijo Ana María Chamorro.

Policía allanó casa de Chamorro

Ana María Chamorro hermana del aspirante presidencial Juan Sebastián Chamorro relató cómo fue su captura, ocurrida la noche del martea a las 7 de la noche.

egún Ana María "ingresó la policía con 40 oficiales a la casa de mi hermano forzando los portones entrando por los muros mi hermano no se estaba escondiendo, estaba en su casa no estaba huyendo porque no es un cobarde. Entonces después de 4 horas de no saber de mi cuñada, porque estuvieron los 40 policías dentro de la casa, como 4 horas supimos que está bien, la niña no estaba en la casa gracias a Dios no vio cómo trataron a su papá pero mi cuñada está bien (…) él cuando vio que la policía estaba entrando, viendo con la violencia con que llegaban, se arrodilló subió las manos y dijo aquí estoy, aquí estoy para que su esposa no presenciara algo y en cuanto ella pudo abrir los portones de la casa entraron tres patrullas y lo montaron rápidamente se lo llevaron dejando 40 policías adentro de la casa” explicó Ana María Chamorro.