Senadores piden a Biden investigar fondos del Ejército de Nicaragua y revisar DR-CAFTA

Los senadores estadounidense Marco Rubio, Jim Risch, Patrick Leahy, John Cornyn, Dick Durbin, Todd Young y Bill Cassidy enviaron una carta al presidente Joe Biden en la que instan a responsabilizar al régimen de Daniel Ortega por socavar la democracia, entre las medidas propuestas se contemplan revisar la participación continua de Nicaragua en el Tratado de Libre Comercio República Dominicana-Centroamérica; e Investigar los activos y tenencias del Ejército de Nicaragua en Estados Unidos.

En la misiva, los senadores exponen que el régimen Ortega Murillo socava la democracia, viola el estado de derecho y comete graves abusos contra los derechos humanos en Nicaragua.

LEER MÁS: Giammattei pide a Nicaragua a cesar persecución y liberar a opositores

“Desde diciembre de 2020, el régimen de Ortega-Murillo ha restringido severamente a la sociedad civil y los medios de comunicación independientes, ha impuesto regulaciones financieras ilegales a los bancos locales, ha tomado el control del Consejo Supremo Electoral en violación de la ley nicaragüense y ha puesto en marcha un proceso electoral fraudulento que niega El derecho del pueblo nicaragüense a elegir libre y justamente a sus líderes en las elecciones de noviembre ”, prosiguieron los senadores .

Sen.Rubio joined @SenatorRisch & colleagues in sending a letter to @POTUS encouraging his administration to hold the Ortega-Murillo regime accountable for undermining democracy, violating the rule of law, & committing gross human rights abuses in Nicaragua.https://t.co/dGxIFLnB97