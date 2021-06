EEUU insiste que no hay condiciones para "elecciones libres" en Nicaragua

Tras una amplia mayoría compuesta por 26 países en la Organización de Estados Americanos (OEA) que votaron a favor del proyecto “situación de Nicaragua”, el cual exige a Daniel Ortega, la liberación "inmediata" de los aspirantes presidenciales detenidos, el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken dijo que “no existen” condiciones para unas elecciones libres en Nicaragua y exigió la liberación de los opositores.

“Ayer, una abrumadora mayoría de los estados miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) enviaron un claro mensaje de apoyo al pueblo nicaragüense y su lucha por elecciones libres y justas, el respeto a los derechos humanos y la rendición de cuentas”, indica el pronunciamiento.

Para Blinken, no existen las condiciones para unas elecciones libres y justas en noviembre “La resolución aprobada ayer condena la represión del régimen Ortega-Murillo en Nicaragua y pide la liberación inmediata de los cuatro candidatos presidenciales recientemente detenidos, junto con otros 130 presos políticos. También concluye que, a raíz de la reciente represión del régimen y la falta de una reforma electoral significativa, no existen las condiciones para unas elecciones libres y justas en noviembre”

The Nicaraguan people deserve free and fair elections. I welcome yesterday's @OAS_official vote, which unequivocally condemns Ortega and Murillo’s actions and upholds our shared commitment to democracy and human rights under the Inter-American Democratic Charter.