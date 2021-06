Kitty Monterrey anuncia participación en elecciones, reiteró que "izquierda" no cabe en Alianza Ciudadana

Kitty Monterrey, presidenta del partido Ciudadanos por la Libertad (CxL) e integrante de la Alianza Ciudadana sostiene que los movimientos de “izquierda” no tienen lugar dentro de la plataforma política porque hay “sumas que restan” debido a que no comparten los mismos “principios y valores”. Al mismo tiempo, aseguró que algunos sectores desvirtuaron la palabra “unidad”.

En una entrevista en el programa televisivo Esta Semana, el periodista Carlos Fernando Chamorro pregunto a Monterrey ¿Hay condiciones para construir una unidad nacional más amplia o depende Nicaragua únicamente de la presión externa? ¿es posible relanzar las formas de expresión nacional sumando otras fuerzas en este momento de crisis?

Monterrey respondió que no tienen “cabida” los movimientos de “izquierda” como el Movimiento Renovador Sandinista (MRS), hoy UNAMOS.

"¿Cuáles son las fuerzas que quedan? yo te digo sinceramente que la mayoría ya están con nosotros en los diferentes municipios del país, si lo que me estás preguntando específicamente es si los movimientos de izquierda podrían tener cabida, mi respuesta sería no porque no hemos llegado a la democracia todavía, quizás en un futuro cuando tengamos democracia en este país las expresiones diferentes tendrán derecho a participar, pero no hemos llegado a ese punto, y creo sinceramente de que la mayoría los nicaragüense no son de izquierda por lo tanto si te referías específicamente a lo que fue el MRS, no no lo veo yo como parte de esta alianza”, manifestó

Según la presidenta de CxL, algunos han “desvirtuado” el concepto “unidad” debido a que en la rebelión cívica del 2018 surgió paralelo un “enfrentamiento” entre el sandinismo en el poder y los que lo quieren “recuperar”.

“Sinceramente se ha desvirtuado un poco el concepto de unidad y yo no puedo dejar de mencionar que en medio de esta rebelión cívica de abril y todo lo que ha venido sucediendo en los últimos tres años habido un enfrentamiento paralelo de un sandinismo que está en el poder y el sandinismo que lo quiere recuperar, aparte nosotros hemos visto como esa rebelión genuinamente autoconvocada salió del pueblo a las calles para protestar contra un régimen, a la par otra guerra que no es la nuestra”, expresó.

Asimismo, la política reiteró que algunos movimientos de izquierda no comulgan con sus “principios y valores” por lo cual no tienen lugar en una “gran alianza opositora”, incluirlos sería un “error”.

“¿Cómo poder incorporar esa izquierda? cuando perderíamos a la mayoría de la gente que no está de acuerdo con esas posiciones, eso no significa en ningún momento que ni yo ni nadie el partido esté de acuerdo con las detenciones arbitrarias, allanamientos o que no se le respeten los derechos humanos a todos los que están detenidos sin excepción alguna eso es otra cosa totalmente diferente, pero al hablar de una gran alianza opositora nosotros hablamos de esa alianza que comulgue con eso principios y valores introducir elementos que no están de acuerdo con lo que nosotros pensamos que debe de ser el futuro de este país, por lo menos en el corto plazo sería un error de parte nuestra”, indicó.

Elecciones

Monterrey reiteró que la Alianza Ciudadanos por la Libertad mantiene la decisión de participar en el proceso electoral, pese a las detenciones de opositores de cara a los comicios electorales a realizarse en noviembre próximo.

“No es el momento de tirar la toalla (...) El sandinismo le tiene terror a ir a un proceso electoral. Igual que en las elecciones anteriores (2016) no tienen los votos, no tiene los recursos inmensos (...) no es que no los tenga, pero no los que tenía en el pasado— y además tiene un pueblo que le demostró en la calle que lo rechaza mayoritariamente. En este escenario de debilidad está buscando culpables, tomando rehenes con la esperanza quizás de negociar y haciendo demostraciones ridículas de fuerza”, explicó Monterrey.