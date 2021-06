España junto a UE están considerando medidas al fracasar diálogo con Daniel Ortega

La Ministra de Relaciones Exteriores de España, Arancha González Laya, reveló este jueves que su país, intentó entablar un diálogo con el régimen de Daniel Ortega, para tratar que se "reviertan" las medidas contra los líderes opositores y el pueblo de Nicaragua, pero los esfuerzos fracasaron.

"Nosotros en las últimas semanas, yo misma lo he hecho, de manera discreta, he buscado el diálogo con las autoridades nicaragüenses, he buscado un diálogo con ellos, el buscar que se reviertan una serie de medidas que atentan contra los ciudadanos nicaragüenses, que atentan contra sus derechos, que atentan contra su capacidad de ser actores políticos en Nicaragua, que atentan contra principios de funcionamiento básico en Nicaragua" dijo al lamentar que "de momento no veo progreso en esa dirección".