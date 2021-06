Abogado Elton Ortega se exilia, defendía a Juan Sebastián Chamorro y Arturo Cruz

9:43 a.m.

El equipo de prensa del precandidato presidencial de Nicaragua Juan Sebastián Chamorro informó a través de un comunicado de prensa que, tras 22 días de la detención ilegal del precandidato, no se ha sabido nada de él según expresó su esposa Victoria Cárdenas, además manifiestan que el abogado defensor Elton Ortega se exilió. Ortega también defendía al precandidato Arturo Cruz.

“Han pasado tres semanas desde que arbitrariamente la Policía Nacional se llevó de su casa al precandidato presidencial Juan Sebastián Chamorro y desde entonces no ha confirmado su paradero. Tampoco se ha respetado su derecho a recibir la visita de sus familiares ni de contar con la asistencia legal para su defensa” señala parte del comunicado emitido por el equipo de prensa de Chamorro.

Recuerde Leer: Esposas de Félix Maradiaga y Juan Sebastián Chamorro piden pruebas de vida

“Han sido tres semanas de angustia, de dolor y de impotencia al ver que mi esposo está en total indefensión; él tiene 21 días desaparecido desde que lo sacaron violentamente de nuestra casa y se lo llevaron ilegalmente, ya que no presentaron ninguna orden de captura ni de allanamiento de la propiedad. Han pasado tres semanas y no sabemos nada de él, ni de su estado de salud ni de su integridad física”, dice Victoria Cárdenas, esposa de Juan Sebastián.

De igual manera señalaron que “el primer abogado que se contrató presentó un Recurso de Exhibición Personal, pero fue denegado. Posteriormente, este abogado fue amenazado y tuvo que huir del país, por lo que se contrató a otro que ya fue aceptado por un juzgado como su defensor. Pero los recursos que ha interpuesto para verlo no han sido respondidos” cita la nota de prensa

Por lo cual ante la falta de respuesta se introdujo un nuevo recurso, para recordarle a las autoridades que la semana pasada la Corte Interamericana de Derechos Humanos le otorgó medidas provisionales a Juan Sebastián; y que estas incluyen entre otras cosas, la orden de liberarlo inmediatamente.

Lea Más: Policía sandinista allana y detiene a Juan Sebastián Chamorro

Juan Sebastián fue secuestrado por agentes de la Policía Nacional el 8 de junio; y durante las tres semanas que han transcurrido sus familiares acuden tres veces por día a la Dirección de Auxilio Judicial para llevarle comida. Y a pesar de que la Policía no ha confirmado si está detenido en ese lugar, ocasionalmente reciben algunos alimentos, entre ellos frutas y agua y también artículos de higiene personal.

“Nosotros entregamos las cosas, pero no tenemos seguridad de que se las entreguen porque no nos dan ninguna información. Pero desde hoy 29 de junio quitaron los letreros del horario de entrega de comida que era tres veces al día y de los horarios de visita que eran martes y jueves. Ahora no sabemos qué va a pasar”, explica Victoria Cárdenas. La familia ha agotado los mecanismos establecidos por ley para hacer valer los derechos de Juan Sebastián