Humberto Ortega quiere "salvar" represión de Daniel Ortega, defensores rechazan propuesta de "amnistía" a opositores inocentes

10:59 a.m.

"Inaceptable" tratar de "quedar bien con Dios y con el diablo" ya que "quiere salvar, disimular la represión de Daniel Ortega" es la lectura que hace la defensora de derechos humanos del CENIDH, Vilma Núñez a las declaraciones del General en retiro Humberto Ortega, brindadas a CNN donde propone una "amnistía" o "indulto" para los precandidatos a la presidencia de Nicaragua y opositores detenidos por su hermano el dictador Daniel Ortega.

"Sabe que tiene la dictadura de Daniel Ortega un problema tremendo, se metieron a un problema insalvable teniendo encarcelados a esa cantidad de dirigentes y precandidatos" aseguró Núñez.

Recuerde Leer: Eurodiputado José Ramón Bauzá pedirá sanciones para Daniel Ortega y Rosario Murillo

Considera que "a la gente que se indulta o con amnistía es que se le ha comprobado responsabilidad o está en proceso de que se le compruebe niveles de responsabilidad lo cual no es el caso, estas son detenciones arbitrarias y aquí lo que cabe es una liberación inmediata, así como los capturaron sin forma, ni figura de juicio tienen que sacarlos inmediatamente (...) después va aparecer este hombre (Daniel Ortega) como el perdona vidas cuando es él que esta cometiendo semejante barbaridad" reprochó Núñez.

En ese mismo sentido se pronunció Gonzalo Carrión del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca + impunidad, quien rechazó la propuesta del General en retiro Humberto Ortega.

"Para quienes no cometieron ningún delito, no cabe hablar o proponer amnistía, lo que que cabe es su inmediata libertad, por eso es que son presos y presas políticos (...) propuestas de amnistía para quienes no cometieron ningún delito solo apuntan a echarle más tierra al derecho de la verdad de la justicia, y solo apuestan a más impunidad a favor de quienes sí cometieron crímenes, incluyendo crímenes de lesa humanidad" reiteró Carrión, quien está exiliado con más de 10 defensores en Costa Rica.

Lo que dijo Ortega en CNN

El exjefe del Ejército de Nicaragua, el General en retiro Humberto Ortega Saavedra, hizo un llamado a su hermano el dictador Daniel Ortega a liberar de inmediato a los opositores detenidos, para enviar un mensaje a la comunidad internacional y que "lo tomen en cuenta". Ortega brindó declaraciones al periodista Andrés Oppenheimer, quien presentará la entrevista completa este domingo.

"Pienso que estas detenciones que están en proceso todavía de enjuiciamiento, a lo inmediato, si queremos contribuir a la paz deben ser, a través de una medida política que la tiene en sus manos el presidente, puestos en libertad", dijo Ortega Saavedra, quien considera que sería un mensaje a la comunidad internacional.

Recuerde Leer: Argentina y EEUU analizan situación de Nicaragua, Casa Blanca sostiene que Ortega se aprovecha de diálogo diplomático

Ortega agregó que "esto ayudaría a generar condiciones para que la comunidad internacional pueda ver que se esta avanzando en la dirección correcta, lo primero poniendo en libertad ya sea a través de una forma de indulto o amnistía a los que estén detenidos, eso sería un gran mensaje para que la comunidad internacional lo tome en cuenta" reiteró el General en retiro quien aparece en momentos claves cuando su hermano el dictador Daniel Ortega tiene la soga al cuello.

El régimen de Daniel Ortega tiene a más de 130 presos políticos presos, incluyendo a 18 líderes opositores entre ellos cinco precandidatos presidenciales y tres extrabajadores de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro. Ortega y Murillo estrenó en junio la Ley de "soberanía" que declara como "traidor a la patria" a cualquier ciudadano que se oponga al régimen y aplicaron las reformas al código penal que amplía a 90 días de detención para ser "investigada" cualquier persona.