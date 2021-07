Expresidente de Uruguay José Mujica y escritora Elena Poniatowska condenan represión de Daniel Ortega

Personalidades políticas internacionales de izquierda repudian el actuar de la dictadura en Nicaragua y se distancian de Daniel Ortega. Tal es el caso del expresidente uruguayo José Mujica y la escritora y periodista mexicana, Elena Poniatowska, quienes se sumaron a la ruptura de la lealtad incondicional de influyentes sectores de la izquierda de América según manifiesta el medio El Universal en una publicación.

Por lo que exigieron al dictador nicaragüense, Daniel Ortega, y a su esposa, la sancionada vicepresidenta Rosario Murillo, cesar la represión contra los opositores y liberar a los presos políticos.

De acuerdo con el medio Mujica y Poniatowska se unieron con su firma a una declaración política que más de 140 intelectuales y dirigentes izquierdistas del continente americano emitieron con fecha de primero de julio de 2021.

El documento se dio a conocer para denunciar que Ortega se transformó “en un presidente autócrata y autoritario”.

El documento cita que “Ortega es capaz de reprimir sin piedad a su pueblo, junto con el cual no supo, no quiso o no pudo construir calidad de vida, ni una institucionalidad democrática, transparente, que le permitiera realizar, en libertad, pacíficamente, su destino”, denunciaron los firmantes.

De igual manera aseguran que “es difícil saber si Daniel Ortega se enfermó por el poder, está enfermo por mantener el poder o ambas cosas, pero esto –ahora y a efectos prácticos– no importa”, advirtieron.

Tras expresar que “una vez más con preocupación, con pena y con fuerza, nos solidarizamos con las víctimas”, exigieron al régimen Ortega Murillo “que cese la persecución y la represión, que libere a los presos políticos y respete el Estado de derecho”.

“Invitamos a los sectores democráticos y populares a solidarizarse sin temor a que los confundan con los oportunistas que hoy se espantan por lo que sucede en Nicaragua por mera conveniencia publicitaria, pero que no vacilan en arrebatarles a sus pueblos aún sus banderas más sagradas con tal de sacar provecho” agregaron.

“Más bien, quienes ayer callaron deben preguntarse cuánto contribuyó su silencio–sin quererlo–a la soberbia y la impunidad con las que el ‘orteguismo’ protagoniza una nueva satrapía y cuánto mal le hace este silencio a la conciencia humanitaria”, reprocharon.