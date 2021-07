Josep Borrell promete “medidas restrictivas” contra régimen de Daniel Ortega que no incluye suspensión del ADA

El Alto representante de la política exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, se comprometió ante el parlamento europeo que va a proponer ante el Consejo de la Unión Europea más “medidas restrictivas” contra el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, que no contempla la suspensión del Acuerdo de Asociación o Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea.

“Hemos oído invocaciones basta ya Señor Ortega les aseguro que e señor ortega esas invocaciones se las traga fresco” expresó Borrell al anunciar que se pueden tomar medidas similares a las del año pasado, que fueron sanciones a miembros del círculo represor de Ortega y Murillo.

“La situación ha llegado a un extremo tal que los Estados miembros tendrán que estudiar acciones más concretas y no el basta ya Señor Ortega, porque ciertamente la situación lo merece” dijo Borrell quien expresó que le “produce una inmensa repugnancia intelectual cuando oigo que se compara la situación de Nicaragua con la de España” al responder a las comparaciones que hace Ortega sobre los “presos políticos” que según él hay en España para justificar las detenciones en Nicaragua.

Los legisladores de la Unión Europea demandaron más sanciones. Uno de ellos el eurodiputado José Ramón Bauzá pidió que se implementaran las sanciones desde ya y no después de las elecciones del 7 de noviembre.

“No hemos tomado medidas más restrictivas, probablemente los estados miembros lo quieran considerar, yo no puedo considerar medidas sino consigo la unanimidad de los estado miembros, no está en mis manos, pero la situación ha llegado a un extremo tal que los estados miembros tendrán que estudiar acciones más concretas”, manifestó Borrell ante la eurocámara.

Borrell se mostró en desacuerdo con la idea de suspender a Nicaragua del Acuerdo de Asociación, “si suspendemos el acuerdo de asociación, la cooperación, afectaremos más a los nicaragüenses que están peor”.

“Lo que queremos es hacer presión al régimen pero no castigar al pueblo de Nicaragua”.

“Suspender la cooperación no va a debilitar al régimen de Ortega, a mí sí me preocupa la situación de Nicaragua, participó en este debate sin más que esta cámara proponga medidas, la peste no justifica al cólera. Lo que pasa en Nicaragua no tiene justificación. Plantearemos al Consejo la posibilidad de tomar medidas restrictivas y haciendo la presión que se pueda hacer, en armonía con Estados Unidos”, explicó el Alto representante de la política exterior de la UE.