La organización Youth & Democracy in the Americas sostuvo una importante reunión con el Secretario General de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, con motivo de solicitar su rechazo frente a las últimas acciones de represión perpetradas por el régimen de Daniel Ortega en contra de los ciudadanos de Nicaragua, quien desde el pasado mes de junio hasta la fecha detuvo de manera arbitraria a 26 líderes de oposición en un claro acto de transgresión a las libertades individuales, la libertad de expresión y a los principios democráticos.

Cecilia Navas, Presidenta y Fundadora de Y&D in the Americas resaltó: “A todos los demócratas de la región nos debe llenar de indignación lo que hoy está ocurriendo en países como Venezuela y Nicaragua, la detención de estos jóvenes valientes es otra muestra de la falta de ética y las claras intenciones totalitarias de Daniel Ortega y su gabinete en contra de la libertad de sus ciudadanos”

Durante el encuentro efectuado en las instalaciones de la Organización de los Estados Americanos agregó “Nos resulta inadmisible, como organización que busca promover y proteger la democracia en el continente que regímenes como el de Ortega se crean con la facultad de operar con total impunidad. Exigimos categóricamente la liberación de Lesther Alemán y Max Jerez, así como la de los más de 26 presos políticos.”

Navas también aseguró que los países demócratas del continente no se quedarán de brazos cruzados, así como las organizaciones que velan por la libertad y la democracia en la región: “Los nicaragüenses no están solos, el continente americano los está apoyando. Youth & Democracy in the Americas agotará todas las vías necesarias para activar los mecanismos que recuperen la democracia en nuestra hermana nación. La libertad no es un bien negociable al servicio de los tiranos, la libertad debe ser plena, para todos los seres humanos por igual. Se trata de la vida, de la dignidad y de la integridad de todo un pueblo”.

Asímismo, afirmó que es un deber ineludible de cada líder en la región abogar por la paz y el respeto a la integridad de los ciudadanos, expresó además que su reunión con el Secretario General de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, fue muy fructífera en términos de promover y defender la democracia en toda la región. Navas confía en que la OEA cumplirá con su excelente labor de presionar a regímenes del carácter de Ortega hasta ceder en virtud del bienestar del pueblo nicaragüense.

De igual forma, hizo énfasis en la próxima cumbre de su organización, con presencia en más de 22 países de América, dónde aseguró se presentarán propuestas efectivas para la recuperación del Estado de Derecho en los países más afectados de la región, de la mano con otras organizaciones y personajes destacados del panorama político en el continente.

Youth & Democracy in the Americas seguirá alzando su voz a través de cada uno de sus miembros, embajadores y afiliados a favor de la democracia, la integridad ciudadana y el Estado Derecho.