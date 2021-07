Estado de Nicaragua ignoró orden de liberación de Corte IDH para Maradiaga, Chamorro, Aguerri y Granera

Los familiares de los opositores Violeta Granera, Félix Maradiaga y Juan Sebastián Chamorro denunciaron que hasta el momento continúan desaparecidos y en total indefensión, además de señalar que el régimen de Daniel Ortega desacató la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que ordenó su liberación tras otorgarles medidas provisionales a cuatro dirigentes políticos. La Corte IDH dio como plazo al Estado de Nicaragua el 8 de julio que venció ayer, sin saber hasta el momento qué respondió el régimen ante este Tribunal internacional, uno de los pocos donde sí acude al comparecer en audiencias.

"Desafortunadamente si Nicaragua no cumple con las medidas provisionales de la Corte interamericana de derechos humanos no hay muchas maneras para exigir que Nicaragua cumpla, es posible que el régimen proporcionará una respuesta escrita a la Corte, pero todavía no sabemos manifestó Jared Genser abogado internacional de los precandidatos presidenciales Félix Maradiaga y Juan Sebastián Chamorro.

El instituto internacional Raza e Igualdad demandó a través de sus redes sociales la liberación inmediata de los precandidatos de la oposición nicaragüenses detenidos por el régimen de Daniel Ortega quienes tiene más de un mes sin ser presentados a sus familiares o abogados según confirmaron a la organización defensora de derechos humanos.

“Desde Raza e Igualdad, exigimos la liberación inmediata y sin condiciones de todas las personas presas políticas” expresó Raza e Igualdad.

Por su parte las esposas de Juan Sebastián Chamorro y Félix Madariaga nuevamente pidieron pruebas de vida para poder saber acerca del paradero de ellos.

“"Queremos prueba de vida de ellos", exigió Victoria Cárdenas”. Así mismo Bertha Valle manifestó “al no existir base legal para su detención y estar desaparecidos extralegalmente, están expuestos a tratos crueles, degradantes e inhumanos que, bajo el marco del derecho internacional, al persistir en el tiempo, se constituyen en una forma de tortura”.

Sin embargo pese al llamado y exigencia de la comunidad internacional así como organismos defensores de derechos humanos y de la misma Corte Interamericana de Derechos Humanos, el régimen de Ortega a través de la sancionada Policía Sandinista sigue sin brindar información sobre el paradero de los precandidatos presidenciales Juan Sebastián Chamorro y Félix Maradiaga y de la dirigente de la Unidad Nacional Azul y Blanco, (UNAB), Violeta Granera, así como de José Adán Aguerri, también benediciado con las medidas de la Corte IDH.

Ortega mantiene también en prisión e incomunicados a los precandidatos presidenciales Miguel Mora, Cristiana Chamorro, Medardo Mairena y Arturo Cruz, así como a 17 opositores más, un banquero y tres extrabajadores de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro. A todos se les impide el derecho a reunirse con sus familiares, los mantiene en total indefensión, ya que ni siquiera sus abogados han podido verlos.