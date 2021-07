"Yo quiero ser Presidente" la campaña de jóvenes de AUN que desafía al régimen de Daniel Ortega

9:20 a.m.

Jóvenes integrantes de la Alianza Universitaria Nicaragüense, AUN a través de sus redes sociales están impulsando una campaña titulada #YoQuieroSerPresidente, esta acción se da luego de que el pasado 9 de julio la Alianza Cívica postuló a la doctora María Asunción Moreno como precandidatura a la presidencia de Nicaragua en la Alianza Ciudadanos por la Libertad y en menos de 24 horas, Moreno recibió una citatoria por parte del Ministerio Público. El mismo procedimiento que utilizaron con algunos precandidatos opositores que a la fecha continúan detenidos por el régimen de Daniel Ortega.

"La campaña de hecho la hicimos anoche por decir así fue una idea de pronto que se ocurrió dentro de AUN, la idea es que toda la ciudadanía que quiera sumarse use la imagen, use el hashtag, use los recursos que estamos sacando porque estamos viendo que Ortega luego del anuncio de la doctora Asunción y de todos los anuncios de personas que aspiran por ejemplo a ser precandidatos presidenciales o que ya eran precandidatos presidenciales están siendo encarcelados, cuando pareciera que pueden significar una amenaza para él y para ellos. Entonces nosotros dijimos bueno hagamos una campaña en la que la gente, toda la gente diga que quiere ser presidente ¿qué va hacer Ortega echar preso a Nicaragua entera?” explicó a 100% Noticias Dolly Mora miembro de AUN.

Lea Además: Fiscalía cita a María Asunción Moreno tras anunciar su precandidatura presidencial

De igual manera Mora señaló que pese a que la situación en el país es más crítica cada día, la ciudadanía puede continuar realizando diferentes actividades de expresión contra el régimen de Daniel Ortega, razón por el cual están lanzando dicha campaña en redes sociales.

“En este momento, es el objetivo, que la gente se apropie y que Daniel sepa que aquí, él puede ir echando preso a cada uno de los precandidatos que aspiran, que se anuncia, que se inscribe, pero que siempre un nicaragüense está dispuesto a asumir ir al proceso y competir frente a ellos” enfatizó Dolly.

Hasta este 11 de julio el régimen de Daniel Ortega mantiene presos y sin que sus familiares puedan verlos a 6 precandidatos presidenciales de la oposición, Cristiana Chamorro, Arturo Cruz, Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro, Miguel Mora, y Medardo Mairena.

#YoQuieroSerPresidente y regresarle la verdad y justicia a nuestro país…van a citar a media Nicaragua.🇳🇮🇳🇮 pic.twitter.com/9N9BvBVyXI — Dolly Mora Ubago (@dollwitch1) July 11, 2021

LEER MÁS: Parlamento Europeo aprobó con 629 votos resolución que exige aplicar sanciones a Daniel Ortega y Rosario Murillo

También están presos 20 opositores más entre ellos, un banquero, un periodista y tres extrabajadores de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro.

#YoquieroserPresidente para que no existan presos políticos,para que el nepotismo de estado desaparezca, para que la represión se termine ,para que la censura se acabe.Quiero ser presidente por que el sandinismo no puede encarcelar a los miles de Nicaragüenses que queremos cambio pic.twitter.com/KYvGNrKlvT — Jerry Urbina Jarquin (@JerryUrbinaJar2) July 11, 2021

La Dra. María Asunción Moreno recibió una cita de la fiscalía ayer sábado a las 6pm, y estaba fechada desde el 10 de junio y la citan para comparecer el 12 de junio. Lo que evidencia los errores en las fechas como parte de la prisa de los fiscales del régimen para tratar de neutralizar a la precandidata presidencial.