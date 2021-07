Líder estudiantil Nahiroby Olivas pide asilo político en Estados Unidos

10:56 a.m.

Miembros del movimiento 19 de abril de la ciudad de León informaron a través de las redes sociales que el excarcelado político y dirigente estudiantil Nahiroby Olivas fue retenido en el aeropuerto de Dallas, Texas, Estados Unidos, en horas de la mañana de este domingo 11 de julio, al entregarse para solicitar asilo político luego de permanecer por varios meses en Colombia.

“Por este medio queremos informar que nuestro amigo y miembro del movimiento estudiantil 19 de Abril de Unan-León, fue retenido por migración Estados Unidos en el aeropuerto Internacional de Dallas Texas, al entregarse pidiendo asilo político, Nahiroby ha sido un símbolo de la lucha y resistencia y un exiliado más que huye de la represión de Ortega-Murillo, solicitamos siempre a la comunidad Internacional su apoyo para nuestros Nicaragüenses entre ellos nuestros jóvenes que han sido desplazados por protestar ante un gobierno Genocida” cita la información de los integrantes del movimiento 19 de abril de León.

Nahiroby es uno de los estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua UNAN León fue expulsado y encarcelado en 2018 por protestar y liderar a jóvenes autoconvocados que expresaron su descontento en contra del régimen de Daniel Ortega y sus acciones represivas y agresivas desatas contra los nicaragüenses.

El joven Oliva permaneció encarcelado por la dictadura Ortega-Murillo por más de 9 meses y el pasado mes de enero de 2020 oficializó su exilio y manifestó que existieron muchas circunstancias que lo obligaron a salir de Nicaragua “muchas circunstancias me hicieron obligarme a irme principalmente por el asedio a mi familia, los traumas que estaba viviendo mi hermana que apenas tiene13 años y también por aspectos personales” agregó el líder estudiantil de León.

Además de señalar que desde su excarcelación no ha podido sentirse realmente libre e hizo referencia a los hechos en donde muchas personas estuvieron a puntos de ser asesinados o secuestrados por el régimen, “desde entonces se volvió a reactivar en mi ese sentimiento de paranoia y entonces no me sentía realmente libre” dijo Nahiroby Olivas.