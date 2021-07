EEUU: "hay rendición de cuentas" tras cancelación masiva de visas a 100 funcionarios en Nicaragua

Luego que Estados Unidos anunció restricciones de visado que afectan a 100 miembros de la Asamblea Nacional, así como a fiscales, jueces y otros profesionales del sistema judicial nicaragüense, por su presunto papel en la erosión de la democracia en el país. Patrick Ventrell, director de la Oficina de Asuntos Centroamericanos del Departamento de Estado manifestó que Estados Unidos impulsa la “rendición de cuentas” y lamenta que no existan condiciones para elecciones, libres y transparentes en Nicaragua.

En una conferencia de prensa, Ventrell abordó los esfuerzos del gobierno de los Estados Unidos para responsabilizar por los ataques del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo a la democracia y los derechos humanos en Nicaragua.

“Las medidas que ha tomado Estados Unidos para impulsar la rendición de cuentas, cómo ha dicho el Secretario de Estado, Antony Blinken no solamente a los líderes del régimen sino también de los funcionarios que dirigen los ataques que lleva a cabo el régimen contra la democracia y los derechos humanos en Nicaragua, entonces cómo han visto en el anuncio de Secretario de Estado hemos quitado la visa a más de 100 miembros de la Asamblea Nacional y actores del sistema judicial nicaragüense”, expresó el alto funcionario.

Estas medidas también tomaron en cuenta los arrestos arbitrarios contra 26 opositores políticos que incluyen seis aspirantes presidenciales, activistas, líderes estudiantiles, miembros de la sociedad civil y sector privado.

“Nuestro mensaje es la rendición de cuenta para quienes quieren acabar con la democracia y con el futuro de Nicaragua, no es un tema que Estados Unidos quiere decidir, sino que los nicaragüenses puedan seleccionar su futuro y ellos están acabando con las mínimas normas de democracia que están establecida en la carta democrática”, explicó

Enriquecimiento ilícito

Asimismo, el director de la Oficina de Asuntos Centroamericanos informó que Washington mantiene conversaciones con otros países y socios como la Unión Europea para adoptar medidas por el “enriquecimiento” de la pareja dictatorial.

“No puedo referirme a acciones futuras, pero nos preocupa el enriquecimiento de la pareja presidencial y uso de la plata para enriquecerse ellos y su familia, obviamente vamos a seguir hablando con otros países, pero ahorita no tengo más opciones que la restricción de visa que no es un mensaje solamente a la pareja sino a otros actores que están apoyando e intentan acabar con democracia”, apuntó

Y agregó que el régimen Ortega Murillo debe entender que no se pueden adoptar acciones represivas sin esperar consecuencias “Son acciones soberanas de Norteamérica estamos en contacto con otros gobiernos, Unión Europea, Canadá y otros socios y amigos de la región para tomar acciones y responder ante estos hechos. Nuestros acciones están motivadas en que los nicaragüenses deberían poder seleccionar a sus líderes en elecciones libres y tener sus derechos y libertades fundamentales, y simplemente Daniel Ortega y Rosario Murillo no tienen el consentimiento del país para llevar a Nicaragua hacia una dictadura, vamos a usar nuestras herramientas soberanas para enfrentar esas actividades, demostrar que no se puede tomar las acciones arbitrarias sin consecuencias”, dijo en una conferencia de prensa en la que 100%Noticias estuvo presente.

No hay condiciones

Ventrell considera que en Nicaragua no existen condiciones para elecciones libres y transparentes porque Ortega se está “burlando” de la democracia, e insistió en que los partidos políticos tendrán que decidir si participan en estas condiciones.

“No hay condiciones para elecciones libres con todos los opositores y principalmente los candidatos en la cárcel, es un tema de los nicaragüense y la misma oposición que quedan en los partidos decidir si van a intentar competir, es una decisión de ellos y no queremos imponer una posición, pero obviamente se están burlando Daniel Ortega con las mínimas normativas de democracia y están llevando al país hacia una dictadura de un solo partido que es algo muy diferente de lo que ha sido en años muy recientes”, manifestó

El funcionario señaló que no dejarán de insistir para que Ortega acate las recomendaciones de la Organización de Estados Americanos (OEA) “si hoy en día quieren acatar las recomendaciones de la OEA para poner las mínimas reformas necesarias en las elecciones y dejan libre a los candidatos hacemos ese llamado todos los días. Condenamos todos los días que haya presos políticos que no han tenido acceso de sus abogados, en este momento no vemos requerimientos mínimos para una elección y cada día se acerca a una fecha importante en qué lo vemos muy difícil es una decisión de la oposición nicaragüense y los partidos que todavía quedan”, agregó.

Rusia-Nicaragua

En la conferencia, Ventrell señaló que Daniel Ortega aplica leyes que están inspiradas en Rusia “en estos meses recientes lo que hemos visto en Nicaragua en la Asamblea Nacional pasando una cantidad de legislaciones inspiradas en leyes en Rusia, son un plan que ya puso Vladimir Putin en Rusia para destruir la democracia en Rusia, igual en Nicaragua con títulos bastante parecidos en contra de supuesto Agentes Extranjeros y ley de soberanía, pero lo que hemos visto son leyes que intentan acabar con la libertad de expresión y la participación política de los ciudadanos nicaragüenses”.