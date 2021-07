Fiscalía advierte con "conducción forzosa" a María Asunción Moreno aspirante presidencial

"En caso de incomparecencia sin justificación, se le solicitará a la autoridad judicial que ordene la conducción forzosa", advirtió la Fiscalía, que no precisó la investigación por la que se citó a Moreno.

Managua, 12 jul (EFE).- La aspirante presidencial de Nicaragua de la oposición María Asunción Moreno no compareció este lunes a una cita ante el Ministerio Público, en medio de la cascada de arrestos contra líderes políticos disidentes a cuatro meses de las elecciones generales, en las que el mandatario Daniel Ortega buscará una nueva reelección.



Moreno, profesora de Derecho y abogada constitucionalista, no se presentó ni justificó su ausencia a la cita para declarar ante la Fiscalía, tampoco responde llamadas ni los mensajes que se le envían a su teléfono móvil, según constató Efe.



La opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, a la que pertenece y que en la víspera rechazó la "persecución y el hostigamiento del régimen, a través del Ministerio Público", en contra de Moreno, tampoco ha brindado información sobre la política ni de su paradero.

LEER MÁS: Prensa en Nicaragua: “Estamos regresando al periodismo de catacumbas”



En el marco del proceso electoral, las autoridades nicaragüenses han arrestado a los aspirantes presidenciales opositores Cristiana Chamorro, Arturo Cruz, Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro, Miguel Mora y Medardo Mairena, que están siendo investigados por supuesta traición a la patria.

Advertencia de fiscalía

La Fiscalía citó a la académica y abogada constitucionalista a una entrevista hoy a las 11.00 hora local (17.00 GMT) sin especificar causa, delito, ni perjudicado, tras ser propuesta como precandidata a la Presidencia de la opositora Alianza Ciudadanos por la Libertad (CxL), de la cual es parte la Alianza Ciudadana.



El Ministerio Público confirmó que estaba citada Moreno y que no se presentó.



"Las personas citadas para brindar entrevista son todas aquellas relacionadas con las investigaciones. Se les previene que de no presentarse, deben acreditar su inasistencia a través de medio verificable; quienes estén fuera del país, deben hacer llegar certificación emitida por Migración y Extranjería", explicó.



"En caso de incomparecencia sin justificación, se le solicitará a la autoridad judicial que ordene la conducción forzosa", advirtió la Fiscalía, que no precisó la investigación por la que se citó a Moreno.



La aspirante presidencial dijo en un mensaje a través de Twitter que acudiría a la cita del Ministerio Público, aunque advirtió de "las ilegalidades y arbitrariedades que están a simple vista en el propio documento de citación, la cual fue entregada en un lugar equivocado, en horas casi nocturna 18.05 horas, (y) fechada el 10 de junio".

Alianza CxL no quiere más presos

La representante legal de la Alianza CxL, Carmela Rogers, conocida como Kitty Monterrey, dijo a periodistas que desconocen el paradero de Moreno y aseguró que no han tenido ninguna comunicación con ella ni con la Alianza Cívica, la organización que la propuso de precandidata presidencial.



"No sabemos nada (...) Nuestras reuniones con la Alianza Cívica son los martes -que es un comité de enlace- y hemos visto en las redes lo de un anuncio de una precandidatura, pero no hemos sido informados oficial ni extraoficialmente nada", aseguró.

SIGA LEYENDO: CIDH y OACNUDH urgen poner fin a las detenciones arbitrarias y a liberar a todos los presos políticos de Nicaragua



"Esperamos que no le pase nada a María Asunción, esperamos que ella pueda resolver. Lo menos que queremos es más presos en este país", subrayó Monterrey.



La precandidatura de Moreno, de 50 años, fue aprobada por el pleno de la Alianza Cívica, que forma parte de la coalición que encabeza el partido CxL, durante una sesión extraordinaria celebrada el viernes pasado.



La académica, que tiene un doctorado en Derecho y un máster en Derecho Constitucional y Ciencias Políticas, dijo la semana pasada a Efe que sus condiciones de seguridad habían cambiado "drásticamente" en los últimos días.



Las detenciones de líderes opositores se producen de cara a los comicios generales del 7 de noviembre en los que Ortega, un exguerrillero sandinista que retornó al poder en 2007 y que desde 2017 gobierna junto a su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, buscará la reelección por cinco años más.



El mandatario, próximo a cumplir 76 años y que coordinó una Junta de Gobierno de 1979 a 1984 y presidió por primera vez el país entre 1985 y 1990, ha acusado a los líderes opositores de intentar derrocarlo con el apoyo de los Estados Unidos y los ha tildado de "criminales