Aspirante presidencial Luis Fley se exilia por persecución de Daniel Ortega contra opositores

El aspirante a la Presidencia por el movimiento Fuerza Democrática Nicaragüense (FDN), Luis Fley, informó que se exilió debido a la escalada de arrestos arbitrarios contra seis aspirantes a la Presidencia y cerca de 20 líderes de oposición. El FDN formaba parte de la plataforma opositora Coalición Nacional.

“Me he exiliado para poder seguir luchando, no puedo seguir dentro de Nicaragua porque no existen las condiciones para hacer la lucha política cívica. La represión, la violación de derechos humanos la falta de libertades me obligó a irme al exilio, más la amenaza de ser encarcelado igual que mis colegas candidatos que están en la cárcel”, dijo Fley.

El político manifestó que la decisión que tomó es la más acertada para seguir en la demanda de elecciones libres y transparentes “aquí la dictadura no podrá alcanzarme, aquí tengo mayores oportunidades de seguir luchando, vamos a seguir organizando y fortaleciendo la Coalición Nacional como la única opción política creíble y confiable”

Además, el líder del movimiento FDN, valoró el proceso electoral como ilegítimo debido a que la dictadura de Daniel Ortega no acatará ninguna de las recomendaciones de la Organización de Estados Americanos, (OEA), así como las demandas de la comunidad internacional.

“Ortega no va a cumplir con ninguna las resoluciones de la OEA y Unión Europea, va a seguir violentando los derechos humanos a los nicaragüenses manteniendo en las cárceles a todos los prisioneros políticos, eso me motivó a salir al exilio para seguir luchando y que se escuche mi voz y tratar de lograr elecciones limpias, libres y transparentes y libertad de los presos políticos”, expresó.

Desde finales de mayo, Ortega ha apresado a los precandidatos presidenciales Cristiana Chamorro, Arturo Cruz, Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro, y Miguel Mora. También giró una citatoria contra la precandidata de la Alianza Ciudadanos por la Libertad, María Asunción Moreno.

El FDN es parte de la Coalición Nacional, la cual se quedó sin “vehículo” para participar en las elecciones del próximo 7 de noviembre luego que el Consejo Supremo Electoral (CSE) cancelará la personería jurídica al Partido de Restauración Democrática (PRD).