Milton Arcia denuncia boicot a su precandidatura, CEN promueve candidatura del diputado Miguel Rosales

El precandidato presidencial del Partido Liberal Constitucionalista PLC, Milton Arcia denunció al Comité Electoral Nacional del PLC, al cual señala estar pidiéndole a las bases que voten a favor del precandidato Miguel Rosales.

“Son cuatro de la cúpula del CEN que están llamando a los presidentes departamentales sentenciándolos que voten por Miguel, que Miguel es la institución” denunció Arcia.

De igual manera, Arcia señaló que el tiene el 75% de las bases ganadas a nivel nacional “Cumplí lo que dice el reglamento, lo cumplí, yo así me inscribí, o querían que viniera aquí hacer el panfleto, yo no me dejo usar de nadie, aquí yo vine con esto vamos a cumplir, nosotros tenemos el 75 % de las bases del partido a nivel nacional ganadas, él ha ganado 4 departamentos y yo 5 departamentos” dijo Arcia.

Según el precandidato, Miguel Rosales no quiere continuar con el cumplimiento del documento que se firmó y que fue creado por él, en el que se estipulan los pasos para la elección del candidato presidencial del PLC.

“El mismo hizo este documento, su propio ajedrez ahora, no quiere jugar porque sabe que lo estamos arrollando tiene que buscar a María Hayde, llamando a la gente, engañándola… estamos hablando del fraude de las elecciones generales y aquí quiere hacer el fraude internamente” denunció el aspirante.

Además, el político manifestó que están ofreciendo cargos y diputaciones a los correligionarios “les ofrecen diputaciones porque aquí en estas elecciones no están los diputados nacionales, no están los diputados al Parlacen, estos no están metidos, a estos los va a nombrar el CEN, él les está diciendo van de propietarios, van de suplentes, pero voten por Miguel (Rosales), eso es el tráfico de influencia que están manejando”

Estas irregularidades, según Arcia, fueron expuestas a la presidenta del PLC, María Haydeé Osuna, a quien le hizo ver que en cualquier momento el Consejo Supremo Electoral podría arremeter en contra de este partido por dos recursos que había interpuesto el diputado Miguel Rosales, a quien acusa de promover supuesto “tráfico de influencia”.

“Usted está afilando el machete para que le quiten la cabeza, con esas palabras le dije a la presidenta, porque este señor Miguel Rosales, la quería quitar a usted porque él tiene dos recursos metidos, mientras yo le he fortalecido, yo le he dicho usted es la presidenta, tiene los pantalones para hacer estas primarias, pero que no se preste a este juego de ir a ensuciar este proceso”, expresó Arcia.