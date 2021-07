9:51 a.m.

"Las vamos a reconocer si el pueblo sale a votar masivamente y si ellos se las quieren robar, las vamos a pelear dijo a 100% Noticias, Marcia Sobalvarro, Presidenta de CxL en Managua

La Alianza Ciudadanos por la Libertad, mantiene su postura de participar en las elecciones del 7 de noviembre que no tienen ninguna garantía de ser creíbles, libres, transparentes y observadas. La Presidenta Departamental de Managua, Marcia Sobalvarro dijo en 100% Noticias que están confiando en el voto masivo de la oposición en Nicaragua para su reconocimiento.

"Las vamos a reconocer si el pueblo sale a votar masivamente y si ellos se las quieren robar, las vamos a pelear, hay una comunidad internacional que tiene los ojos sobre Nicaragua y la Iglesia nos ha dicho que no tengamos miedo, la iglesia nos ha dicho que Dios está con nosotros, no nos vamos a cansar, no nos vamos a quedar en casa vamos a ir a verificarnos" expresó Sobalvarro.

Y si hay abstención? ¿van a aceptar los cargos que resulten electos Ciudadanos por la Libertad? "esas son decisiones que vamos a tomar en su momento, en alianza ciudadana, las decisiones se van a consensuar, decirte una cosa ahorita tal vez no sea lo más indicado, pero hasta el día de hoy lo que ha hecho CxL es seguir esta lucha, si nosotros continuamos es por todos esos presos políticos" argumentó Sobalvarro. Atrás quedó el discurso de luchar por las garantías electorales.

"CxL tiene seis alcaldías y es porque el pueblo salió a votar masivamente y ya estábamos en dictadura hablamos de 2017, si salimos a votar el 7 noviembre podemos hacer la diferencia" recalcó la presidenta de CxL en Managua.

La Alianza Ciudadana ha sido cuestionada por otros sectores de oposición como la UNAB de no haber logrado la alianza amplia y tener líneas rojas impuestas por el régimen de Daniel Ortega, como el hecho de no reconocer a la Unidad Nacional. La mayoría de los líderes de UNAB integrantes también de la Coalición Nacional, están presos y señalados de ser "traidores a la patria".

El mensaje de campaña de Ciudadanos por la Libertad es que se acuda a votar para lograr la liberación de los presos políticos.

"Espero que tengamos un presidente de verdad para todos los nicaragüenses, sin presos políticos, sin exiliados. Una Nicaragua donde hayan oportunidades para todos. Nosotros apostamos a que el pueblo es sabio a que los nicaragüenses sabemos de lucha y de honor" insistió Sobalvarro.

CxL sin voto del exilio y diáspora

Estas elecciones bajo estado policial, con casi 150 presos políticos, entre ellos 26 líderes de la oposición y seis precandidatos presidenciales privados de su libertad, son inéditas en Nicaragua en tiempos de "paz".

Se estima que el 10% de la población de Nicaragua, unos 700 mil viven en el exterior, a estos se les suman el nuevo exilio de unos 103 mil a raíz de la represión del 2018 y todavía no se ha calculado el nuevo éxodo de opositores este año que huyen por razones políticas y económicas. Aunque el éxodo masivo se traducen en menos votos para el partido opositor CxL, reiteran que los que se quedan en Nicaragua deben ir a votar.

"Muchos de los que están presos nos dijeron que los que quedáramos teníamos que hacer esta lucha cívica y es lo que nosotros estamos haciendo, no sé si vamos a terminar hasta el final, porque hoy estoy hablando contigo mañana tal vez no se sabe si esté, vivimos en una incertidumbre de lo que nos pueda pasar" respondió la presidenta de CxL en Managua.

Agregó que se tienen que "autoconvocar" el 7 de noviembre, sabiendo que las "condiciones el régimen no las va a dar, el régimen quiere que nos desanimemos que nos vayamos a nuestra casa"

"La única esperanza que tienen los presos políticos y exiliados es que nosotros sigamos en esta lucha para liberar los presos y que regresen los exiliados" dijo Sobalvarro.