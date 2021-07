Movimiento Campesino: no habrá alianza con partidos políticos, no existen condiciones para elecciones

Nemesio Mejía del Movimiento Campesino considera que no existen condiciones para ir a la contienda electoral del próximo 7 de noviembre debido a que hay más de 140 presos políticos, entre ellos, seis aspirantes presidenciales opositores.

En 100%Entrevista, Mejía mostró preocupación por la nueva movida política del Consejo Supremo Electoral, el cual eliminó más de mil centros de votación en todo el país, lo cual dificultará el derecho al sufragio.



“Yo creo que el interés del gobierno es que los partidos políticos se inscriban, inscriban a sus candidatos, pero la participación de la población en la junta receptora de votos para el gobierno no es opción porque con el cierre de JRV las personas no van a poder votar y si le sumamos el exilio anterior y se le sumamos el nuevo exilio difícilmente que nosotros podamos participar en una contienda electoral”, dijo Mejía.

LEER MÁS: Donald Trump asegura que Biden tiene una política muy débil con Nicaragua, Cuba y Venezuela

Asimismo, el opositor explicó que el Movimiento Campesino no se va a sumar a ninguna agrupación política, al mismo tiempo, señaló que Ciudadanos por la Libertad (CxL) perdió fuerzas.

“Mirábamos como una mejor opción a la Alianza Ciudadanos por la Libertad porque creíamos que había más posibilidades (...) fuimos dándonos cuenta de que los partidos políticos no tenían buenas intenciones para Nicaragua más que para su propio beneficio, por lo tanto, el movimiento campesino en este momento no está buscando alianza con ningún partido político, los presos políticos no merecen estar en una cárcel por pensar diferente”, expresó

El dirigente campesino aclaró que llamar a la población a verificarse no significa que van a participar en la contienda electoral “no estamos diciendo que hay que votar, creemos que debemos prepararnos para un proceso electoral si se dieran las condiciones porque en política todo puede suceder, pero no significa que el Movimiento Campesino va a participar en las urnas electorales para una votación (...) no queremos alianza en este momento con ningún partido porque ninguno de ellos tiene condiciones”

Según Mejía, el Movimiento Campesino esperaba que se concretara la unidad de la oposición para derrotar en las urnas a Daniel Ortega, pero con la oposición dividida y con los aspirantes presidenciales arrestados, ir a las elecciones con un candidato “desconocido” es hacerle el “juego” a Ortega.

SEGUIR LEYENDO: Ciudadanos por la Libertad: vamos a reconocer elecciones si el pueblo sale a votar masivamente

“Hay que ir a votar, pero bajo una unidad, pero eso no existió y no existe, entonces ¿cómo puedo mandar a la población o animarla para que vaya a votar? Cuando la oposición está dividida ¿cómo le vas a ganar a Daniel Ortega? con un Partido Liberal Constitucionalista de que no tiene buen candidato y con todo el respeto pero no son candidatos ni conocidos y si es el CxL igual y con seis precandidatos que la gente confiaba en cualquiera de los seis, pero en este momento tenés seis precandidatos presos y me parece como que es una falta de respeto que nosotros vayamos a ir a elecciones cuando tenés líderes importantes en la cárcel (...) no estamos descartando, no estamos diciéndole la población no vaya a votar”, manifestó.