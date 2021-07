Oscar Sobalvarro sería el candidato presidencial de CxL, alcalde de Pantasma recuerda no postular a ningún miembro del partido

La Alianza Ciudadanos por la Libertad (ACxL) inscribirá como candidato a la presidencia al vicepresidente de CxL, Oscar Sobalvarro. Confidencial reportó que la presidenta de CxL, Kitty Monterrey se inclina por Sobalvarro, quien sería ratificado la próxima semana como candidato a la presidencia.

En 2019, Monterrey expresó que CxL era el “único” partido que no postularía a ningún candidato presidencial, pero todo parece indicar que la escogencia por “dedazo” se repite una vez más dentro de los partidos políticos tradicionales. Sobalvarro, estaría por encima de los dos precandidatos inscritos, Noel Vidaurre y Américo Treminio.

Confidencial que citó una fuente bajo anonimato, reportó que la candidatura de Sobalvarro fue sometida debido a la falta de respaldo que tuvieron en las estructuras de CxL las candidaturas de Vidaurre y Treminio.

“A él (Sobalvarro) le hicieron la propuesta, no te sabría decir si la aceptó”, dijo una fuente de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia a Confidencial. Aunque la candidatura no está oficializada, se espera que sea ratificado en su Convención Nacional prevista para la próxima semana.

Oscar Gadea Tinoco, alcalde de Pantasma le recordó a CxL que no deben postular a presidencia a ningún miembro del partido porque quedarían como “mentirosos” e “irresponsables”.

“Esperamos que no sea alguien miembro del partido quedaríamos como irresponsable y nos convertiremos en otros zancudos, si las condiciones no se dan no podemos participar en estas elecciones hay que prepararse, CxL es el único partido, es la única alianza que a nivel nacional está reconocida como oposición si nos retiramos de una contienda electoral porque no hay condiciones mínimas creo que la comunidad internacional desconocería el próximo gobierno y estaría dando por nulas las elecciones”, dijo Tinoco.

Según el alcalde, la ACxL perdería “credibilidad” si participa en comicios sin condiciones “si salen con algo imprevisto creo que pierde la credibilidad”

A esto se suma, el reciente comunicado de la Unidad Médica Nicaragüense que retiró las postulaciones a diputados de cuatro médicos por falta de “democracia interna”.

“Nuestra decisión de retirar las postulaciones a diputados de los colegas Dr. Julia María González, Lester Cerna Velázquez, José Antonio Vázquez y Carla María Ulloa Díaz que habíamos solicitado ya que consideramos que el espíritu de democracia interna que fuera por consenso entre la Alianza Cívica y Ciudadanos por la Libertad no fue el esperado”, reza el comunicado.

En el mismo, la UMN, ratificó el compromiso de continuar trabajando por la verificación ciudadana y por impulsar el voto de cara a las elecciones como única vía para derrotar a la dictadura.