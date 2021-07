Mensaje de excarcelado a la Alianza Cívica: se los dijimos, su aliado (CxL) los anuló y resultó ser su peor enemigo

Nos descalificaron, nos gritaron en aquel hotel de Metrocentro, nos insultaron, dijeron que no existíamos y ya ves, la verdad siempre sale a la luz, siempre tuvimos la razón, Unidad para que? Así decían, casualmente para evitar estos vicios políticos, las encuestas que propone la coalición nacional no miden la voluntad popular, ahora que están viviendo el DEDO, que se siente? Ahora que son víctimas del SECTARISMO, que se siente?.

Ahora que un partido les impone su voluntad, que se siente? No era mejor acuerparnos entre las organizaciones que surgimos a raíz de Abril, incluyendo Excarcelados y hacernos respetar? No era mejor eso a estar hoy sufriendo el escarnio y quedar públicamente expuesto? verdad que el mecanismo de selección de la Coalición Nacional hoy no se escucha tan mal a como lo expresaron?.

Un mecanismo que daba participación a todas las organizaciones miembros y apuntaba a que ese 70% del que siempre se habló pudiera ser escuchado en un muchísimo mayor porcentaje que las voces de quienes ya tenemos una identidad organizativa, verdad que no era antidemocrático? Verdad que este mecanismo se parece más a eso que se dijo en algún momento "LA NUEVA FORMA DE HACER POLÍTICA" en dónde un papel de Personería jurídica no pese más que los votantes y quiénes al final defienden su voto, ahora que están presos, exiliados, dispersos y sin voz, verdad que no era mala idea trabajar juntos, ahora ya saben para que queríamos la unidad?. ¿En función de que? Era la otra pregunta, en función de un proyecto nacional que tuviera como eje central la democracia y de corte liberal, pero liberal de verdad, no la cortina de humo que tira doña Kitty, eso es una aberración a la ideología liberal desde que margina a los y las ciudadanos etiquetándolos como abortistas, gays, trans, etc.

Eso no es nada liberal, más bien un modelo donde impere el respeto a la ley, que los ricos sigan siendo ricos, pero hallan oportunidades también de crear otros ricos a punta de trabajo y esfuerzo, esto implica por supuesto fortalecer una clase media que sostenga esto y para este efecto necesitamos un empresariado comprometido con el crecimiento del país, con el desarrollo, comprometidos no con los privilegios, no con lo que Ortega les ha dado, sino con el proyecto llamado Nicaragua, dándole el valor agregado al trabajador que nunca se lo han dado. No les parece que en torno a esto se pudo hacer algo? ¿con quiénes? preguntaban, con todos los sectores del país, un solo puño contra la dictadura, con la Coalición Nacional con los agentes económicos, con partidos políticos sin darles el poder ni permitir que se montaran y absorbieran todo.

La ganancia de los partidos políticos en este escenario no debería ser monopolizar las listas de diputados o de presidente y vice presidente. La ganancia debería ser haber dado cama y espacio a esto que con sangre sudor y lágrimas hemos construido y los partidos políticos capitalizar está acción y en el próximo proceso electoral entrar con todo si es que quiere el poder a través de los votos, pero no, eso no es lo está pasando. Lo que está pasando a todas luces es que los partidos están sacando réditos anticipados a la situación y aplican la estrategia del "pior es nada" me monto en la desgastada imagen de unos cuantos de Abril y hago la diferencia, porque de no tener representación parlamentaria a tener 13 o 15 diputados si acaso, pues hay una gran diferencia y se babean por estar ahí aunque sea en medio de una dictadura.

Ahora que el empresariado ya reculó, pues no dará dinero, no como lo hubieran querido, me queda únicamente desplazar a estos que son Excarcelados y líderes de Abril. Desplazo a estos otros que son mediáticos y de alguna manera vinculados a Abril y ya es muy tarde para que estos públicamente cambien de opinión, digan lo que digan ya estamos en la jugada y ahora que salgan en los medios desgarrando sus vestidos sería peor para ellos y no tendría mayor efecto conmigo como partido, o sea, dicho en pocas palabras, el "mejor vehículo electoral" el propio aliado, se encargó de neutralizar a sus aliados, desde adentro y todo esto porque jamás fueron sinceros.

Los únicos que tenían valor político y peso político en esa alianza era el sector privado. Se los digo sin ánimos de menospreciar a nadie, pero sin el sector privado no son nada. Las pruebas están a la vista, el aliado resultó ser el peor enemigo y como cáncer hizo metástasis y los anuló, pasaron a ser el "vagón de cola" que nunca quisieron ser, arrastrados por su arrogancia, por su altanería con hambre.

Aún con todo esto, me solidarizo con ustedes, la verdad fueron víctimas de su propia ingenuidad, inmadurez y su falta de estrategia política, desconfiaron de nosotros y no vieron que además de la dictadura, el verdadero peligro lo tenían metido en las costillas.

Opinión de Róger Espinoza, Presidente del Grupo de Reflexión de Excarcelados Políticos (GREX)