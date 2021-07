María Asunción Moreno denuncia "anomalías" en CxL, rechaza "pactos debajo de la mesa" al renunciar a Comité de Enlace

10:17 a.m.

La Doctora María Asunción Moreno presentó su renuncia al Comité Nacional de Enlace entre la Alianza Cívica y Ciudadanos Por la Libertad, y acusó a CxL de imponer "las viejas prácticas antidemocráticas de los políticos tradicionales" y denunciar una serie de "anomalías en la toma de decisiones de los representantes del partido Ciudadanos por la Libertad".

"Dado que no es posible dar cumplimiento a los mandatos consensuados por este Pleno, como miembro del Comité de Enlace debido a los obstáculos de comunicación con nuestros aliados de CxL, mediante cancelaciones, reprogramaciones, y falta de respuestas para reunirnos y construir consensos que nos permitan ofrecer a los nicaragüenses una opción electoral “creíble y confiable”, presento mi declinación formal como integrante del Comité Nacional de Enlace de ACxL. Esta instancia es inoperante, y no ha cumplido con los objetivos previstos al momento de su conformación. Por lo tanto, considero que seria desleal para la Alianza Cívica “avalar” decisiones en las que no hemos sido escuchados, consultados, ni tomados en cuenta, dada la transcendencia y consecuencias que para el futuro inmediato de Nicaragua podrían tener" dijo Moreno en su carta enviada al pleno de la Alianza Cívica.

Lea Más: Asunción Moreno se inscribirá como precandidata presidencial en Alianza Ciudadanos por la Libertad

Moreno relató que decidió asumir el reto de la precandidatura de acuerdo a la propuesta que hicieron en Sesión Extraordinaria de la Alianza Cívica realizada el 9 de julio.

"Asumí el reto pese a los riesgos que dicha designación representaba. porque aún perdura en mi memoria, las palabras de Juan Sebastián Chamorro, opositores; y de nuestros líderes juveniles Max Jerez y Lesther Alemán, quienes pidieron siguiéramos el relevo del liderazgo de la oposición organizada" dijo.

Relató que la propuesta de su precandidatura presidencial hecha por la Alianza Cívica "fue rechazada de inmediato; mediante mensajes en cuentas de Twitter de uno de los precandidatos inscritos en ACxL y; posteriormente, mediante declaraciones brindadas a medios de comunicación ofrecidas por integrantes del partido Ciudadanos por la Libertad, en las que se expresaron que las inscripciones estaban cerradas, que la selección se haría entre los dos precandidatos inscritos Noel Vidaurre y Américo Treminio".

Lea Más: Fiscalía cita a María Asunción Moreno tras anunciar su precandidatura presidencial

Posterior, el martes 13 de julio del 2021 "miembros del Comité Nacional de Enlace presentaron la propuesta formal de mi precandidatura a la Presidencia en la Sede Nacional del Partido Ciudadanos por la Libertad,. A la fecha no se ha recibido respuesta oficial ante la propuesta realizada ante la Alianza Ciudadana" denunció Moreno.

La Doctora Moreno reiteró que "El espiritu de abril conlleva la necesidad de una nueva forma de hacer políticas con la renovación de liderazgos en las que no caben los pactos debajo de la mesa y a espaldas de la población".