Kitty Monterrey asegura que Alianza Cívica respalda candidatura de Óscar Sobalvarro, "era el mejor candidato"

La presidenta del Partido Ciudadanos por la Libertad, Kitty Monterrey, defendió la candidatura presidencial del vicepresidente de CxL, Óscar Sobalvarro, la cual fue seleccionada bajo un amplio “consenso” de los presidentes departamentales y regionales del partido. Se espera que mañana se presente a la compañera de fórmula durante la Convención Nacional.

“Estamos viviendo en una dictadura donde es un riesgo ser candidato, nos quedamos con un candidato Américo Treminio pero simplemente él no tenía la capacidad para recorrer el país y dedicarse enteramente a esto tiene una base seguidores de aproximadamente 6,000 personas, pero esto es un trabajo duro que va a tocar recorrer el país, que tiene que ser de personas que tengan contacto con la población (...) muy difícil se pudiera lograr un voto masivo (...) se hicieron las consultas y ahí salió de parte de todos los presidentes departamentales y regionales de forma unánime Óscar Sobalvarro debía ser el candidato”, explicó Monterrey.

En una conferencia de prensa, Monterrey dijo que tuvieron que “convencer” a Sobalvarro para que aceptara ser candidato presidencial, al mismo tiempo, aclaró que supuestamente la escogencia cuenta con el respaldo de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, pese a que la aspirante exiliada, María Asunción Moreno acusó a CxL de imponer "las viejas prácticas antidemocráticas" y denunció una serie de “anomalías” en la toma de decisiones de los representantes de CxL.

“La Alianza Cívica ha sufrido golpes severos muchos de sus miembros están presos incluyendo Lesther Alemán y Max Jerez (...) estamos en contacto con José Dávila y Jason Salazar con ambos discutimos esta posibilidad (...) vamos a seguir juntos, pero hay mucha desinformación desgraciadamente, empiezan los malestares, momentos de tensión gracias a Dios hoy hemos superado eso”, dijo Monterrey.

La activista política informó que la Alianza Ciudadanos por la Libertad ACxL lleva candidatos de la sociedad civil y correligionarios.

“Lamentó no haber podido cumplir lo que dije que no íbamos a postular a nadie de este partido pero lamentablemente jamás nos imaginamos que íbamos a estar en esta coyuntura, este partido se forma de abajo hacia arriba (...) cuando teníamos los precandidatos en competencia esperábamos poder cumplir con un mecanismo verdaderamente democrático para que hubiera participación ciudadana pero el régimen nos quitó hasta esa posibilidad pero a quién no se toman decisiones de dedo yo no soy una dictadora ni lo he sido, las decisiones se toman por consenso”, manifestó.

La Convención Nacional de CxL se realizará mañana en el Hotel Inter Metrocentro “algo pequeño, la represión no permite que podamos hacer una actividad muy grande como quisiéramos”, indicó

Financiamiento

Sobre el financiamiento, Monterrey explicó que esta semana esperan tener respuesta de un banco privado “estamos en un proceso de completar documentación con esperanza que un banco privado nos dé respuesta en los próximos días de poder obtener un préstamo, pero no tenemos la respuesta oficial todavía depende de una serie de documentos”, concluyó