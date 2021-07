Enrique Sáenz: CxL mintió deliberadamente a toda Nicaragua y terminó de limpiar la mesa

El analista político y economista Enrique Sáenz aseguró en 100% Noticias que el partido Ciudadanos por la Libertad, "mintió" de forma "deliberada" a los nicaragüenses y los integrantes de la Alianza Cívica que hoy reclaman incumplimiento del "consenso" para la selección de candidatos a diputados, también "supieron que se le estaba mintiendo a los otros pensando que a ellos no se les iba a mentir, pues la sorpresa es para quienes creyeron" opinó Sáenz.

Según Sáenz las dos mentiras de CxL son palpables, "recuerdo declaraciones del señor Sobalvarro que no era posible suscribir alianzas porque de acuerdo con estatutos de CxL necesitan una convención para poder delegar la representación legal de CxL y por ahí me encontré los estatutos de CxL y resulta que los estatutos dicen que es el Comité Ejecutivo, o sea algo que se podían reunir en el transcurso de un día, para poder delegar la representación legal de CxL. Entonces desde entonces, me llamó la atención eso y dije, esta gente está actuando y mintiendo de manera deliberada" señaló Sáenz.

La segunda mentira que señala Saénz de Ciudadanos por la Libertad es lo que prometió en repetidas ocasiones la Presidenta del partido, Carmela Rogers conocida como Kitty Monterrey, quien desde el 2019 anunció en la convención del partido "para generar un espacio de confianza de una alianza amplia, que CxL declinaba a presentar candidatos a la presidencia y vicepresidencia y que sí para diputaciones. Ahí tenemos dos mentiras flagrantes y quien miente en lo pequeño y además de manera innecesaria miente en lo grande".

La presidenta del partido reconoció que CxL no cumplió su promesa de seleccionar a su aspirante mediante "un mecanismo completamente democrático", y de romper el compromiso público de oficializar como su candidato al único precandidato que no fuera víctima de la ola de arrestos contra líderes opositores, en este caso el informático Américo Treminio.

"Lo lamento por el señor Treminio, pero así son las cosas, no creemos que él, siendo el último, pueda ser la persona idónea en esta coyuntura", expresó la activista política

Monterrey añadió “Lamento no haber podido cumplir lo que dije que no íbamos a postular a nadie de este partido pero lamentablemente jamás nos imaginamos que íbamos a estar en esta coyuntura, este partido se forma de abajo hacia arriba (...) cuando teníamos los precandidatos en competencia esperábamos poder cumplir con un mecanismo verdaderamente democrático para que hubiera participación ciudadana pero el régimen nos quitó hasta esa posibilidad pero a quién no se toman decisiones de dedo yo no soy una dictadora ni lo he sido, las decisiones se toman por consenso”.

¿Podrá CxL captar el 70% que rechaza a Ortega?

Las encuestas independientes en Nicaragua han arrojado que más del 70% de nicaragüenses rechaza al régimen de Daniel Ortega. Los procesos de unidad de la oposición no se lograron, hubo una escalada represiva del régimen que mantiene a siete precandidatos presidenciales bajo arresto (Miguel Mora, Arturo Cruz, Medardo Mairena, Félix Maradiaga y Juan Sebastián Chamorro), dos de ellos bajo casa por cárcel (Cristiana Chamorro y Noel Vidaurre), 2 precandidatos exiliados (Luis Fley y María Asunción Moreno) y otro de los aspirantes que se mencionó para el relevo también está encarcelado como lo es Pedro Joaquín Chamorro.

La reciente inconformidad de la Alianza Cívica por la imposición de diputaciones de CxL, que no se hizo por "consenso" evidencian el deterioro de la confianza en dicho partido político que puso ese sector de la sociedad civil.

"Uno no puede dar lo que no tiene y sobre todas las cosas, uno tiene que demostrar lo que predica" respondió el precandidato presidencial que desechó la directiva de CxL, pese a que estaba inscrito para competir, pero impusieron al vicepresidente del partido Óscar Sobalvarro.

"Es mejor perder con la verdad, que ganar con la mentira" también comentó Treminio al denunciar la falta de transparencia con los ciudadanos que tuvo CxL.

Para el analista político Enrique Sáenz, está por verse si CxL, sube más de su techo del 2% de intención de votos que le daban las últimas encuestas.

"Después que Ortega eliminó a toda la competencia posible, eliminó organizaciones políticas, alianzas de sociedad civil y por último encarceló a candidatos y prácticamente dejó limpia la mesa. La parte de la mesa que no estaba limpia la terminó de limpiar CxL con las organizaciones que todavía tenían expectativas de participar a partir de acuerdos adoptados con dirigencia de CxL, está por verse si CxL va ir más allá del 2%" dijo el economista.