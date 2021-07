Kitty Monterrey insistió en negar "dedazo", asegura que fórmula presidencial hace gran "sacrificio"

La presidenta del partido Ciudadanos por la Libertad (CxL), Kitty Monterrey, agradeció a los candidatos presidenciales Oscar Sobalvarro y Berenice Quezada por “sacrificar” sus aspiraciones personales para asumir el reto de "derrotar" a Daniel Ortega, el próximo 07 de noviembre del 2021.

Durante la Convención Nacional, Monterrey dijo que la proclamación de las candidaturas a la presidencia y vicepresidencia de la nación “no son los que quedan son los que se atreven”

“Óscar está haciendo un gran sacrificio al aceptar esta candidatura, es una persona valiente y comprometida, una persona preparada para afrontar los retos que va a tener como candidato para asumir la presidencia de la República en una transición compleja hacia la democracia. Berenice es una joven profesional que ha aceptado poner de lado sus metas y proyectos personales para asumir una responsabilidad trascendental con la valentía y decisión que caracteriza a la juventud nicaragüense”, dijo Monterrey.

Para la activista política, ambos candidatos prestan un servicio “invaluable” a la Alianza CxL “un gran servicio a Nicaragua y a los nicaragüenses al presentar su candidatura hemos elegido a las personas que con garantías defenderán los principios y valores que nos definen en el programa de gobierno ciudadano y conducirán la lucha cívica para derrotar a Daniel Ortega”, dijo

“Sin dedazo”

La presidenta de CxL, desmintió que exista “dedazo” en la escogencia de la fórmula presidencial, y señaló que quienes los acusan son los “insatisfechos”.

“Quienes nos acusan de dedazo lo hacen porque no sean satisfechos sus aspiraciones o lo que es peor porque no entienden la situación de emergencia y extrema urgencia que estamos viviendo, quiero con toda solemnidad y de lo más profundo de mi corazón dar las gracias a Óscar Sobalvarro y a Berenice Quezada por aceptar ser candidatos a la presidencia”, expresó.

Según Monterrey, participarán en las próximas elecciones para no seguir el ejemplo de Venezuela “defienden que no deberíamos de presentarnos a estas elecciones por la situación en la que nos encontramos, pero la experiencia internacional nos demuestra que solamente los nicaragüenses podemos evitar que Ortega se perpetúe en el poder por eso no vamos a despejar el camino cometiendo la equivocación de no participar, veamos el espejo del pueblo venezolano”

En su discurso, la política sostuvo que los candidatos no se convertirán nunca en “zancudos” debido a los señalamientos de otras organizaciones opositoras.

“Estoy convencida que Óscar junto a Berenice lucharán sin descanso para que Nicaragua sea una democracia donde se respeten los derechos y las libertades y donde haya estabilidad y progreso social, (...) algunas personas en Nicaragua se estarán preguntando porque en esta situación de represión, vulneración de derechos humanos y ataques a las libertades presentamos nuestra candidatura las presentamos porque no queremos que pueda decir que la oposición no quiso presentarse, presentamos estas candidaturas porque confiamos en la capacidad del pueblo Nicaragua para superar cualquier obstáculo y de la misma forma que nos unimos en las calles para exigir libertad unir nuestros votos para recuperarla”

Finalmente, Monterrey informó que los candidatos a diputados nacionales y PARLACEN, se decidirán localmente en cada departamento y región del país “eligiendo las personas con más respaldo y prestigio social, por supuesto que no hubiera gustado tener como candidato a persona que injustamente están detenidas, encarceladas o en el exilio”