Alianza Cívica: fórmula presidencial de CxL difícil promoverla porque no fue de consenso

Juanita Castellanos del Comité de Enlace de Alianza Cívica con Ciudadanos por la Libertad, considera difícil promover a la fórmula presidencial impuesta por el partido CxL debido a que este no fue consensuado con ellos. Además manifestó que algunos miembros de Alianza Cívica aceptaron a título personal candidaturas a diputados ofrecidas por Kitty Monterrey, Presidenta de CxL. Estas asignaciones no gozan del respaldo institucional de la Alianza cívica, aclaró Castellanos durante el Programa Nicaragua por el cambio, producido por 100% Noticias.

Castellanos reveló que expresaron a Monterrey su inconformidad en una reunión del Comité de Enlace.

"Llegamos a poner una pausa y decirle que para trabajar debíamos mejorar la comunicación y quedamos en que siempre vamos a seguir apoyando la parte de la vía electoral (…) dijimos que había sido una falta por parte de ellos, porque nosotros es más, no sabíamos lo de Óscar Sobalvarro, no sabíamos la candidata a vicepresidenta" dijo Castellanos.

Castellannos señaló que algunos miembros de la Alianza Cívica aceptaron diputaciones a título personal.

“Ahora qué está pasando, a consecuencia de eso en los departamentos donde ellos lo hicieron a título personal, esos departamentos no los van a apoyar con el amor que debieron haberlo hecho si lo hubieran hecho tomando en cuenta a su base territorial y a su departamento y pues ahí esas consecuencias se pagan y nosotros simple y sencillamente les dijimos no es ningún delito, no los condenamos, sí se pueden apoyar se apoyan pero también si uno actúa mal en su departamento y pasa por encima de la directiva departamental y el resto y se van a hacer una negociación con el partido y lo hacen a título personal no podes esperar el respaldo del territorio del departamento es algo lógico” reprochó.

Castellanos aseguró que en la reunión del martes de esta semana, CxL les sacó que "nosotros no hemos aportado nada" algo que refutó Castellanos ya que han pagado con asedio, persecución y cárcel.

"El régimen se ha ensañado con las organizaciones de sociedad civil y ellos deben de respetar, nosotros no solo estamos para servir de carnada (...) como ellos dicen que no estamos dando nada si prácticamente estamos dando la vida, la libertad" argumentó Castellanos.

Al referirse sobre cómo promover una fórmula presidencial desde Alianza Cívica cuando se rompió la confianza, Castellanos manifestó que "eso es un costo que debe de pagar Ciudadanos por la Libertad, nosotros como Alianza Cívica desde el hecho que se renunciaron a candidaturas y postulaciones, no estamos para estarnos desgastando, le decimos a la gente que vaya a votar, ya nosotros no estamos para estar diciendo Ciudadanos por la Libertad, esto y lo otro, porque era la oportunidad de Ciudadanos por la Libertad de reivindicar y de no actuar como han venido trabajando los partidos políticos en el pasado. En este caso Ciudadanos por la Libertad tenía la oportunidad para trabajar mejor" expresó Castellanos.

Sobre participar en un proceso electoral sin condiciones, el sector territorial de la Alianza Cívica asegura que lo han analizado, porque hay ahora más presos políticos como parte de la escalada represiva.

"Hay muchos líderes territoriales que dicen que no tiene sentido y en una parte tienen razón (...) hasta hoy nosotros apoyamos la vía electoral y seguimos con Ciudadanos por la Libertad pero yo no le puedo hablar por agosto, septiembre, octubre de los pasos a seguir que en un momento dado nosotros vamos a tomar una decisión" anunció Castellanos.