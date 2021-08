Estados Unidos celebra sanciones de Unión Europea a funcionarios sandinistas

El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, celebró las sanciones impuestas por la Unión Europea a ocho funcionarios del régimen de Daniel Ortega, entre ellos la vicepresidente Rosario Murillo. En el último mes, Ortega arrestó a una treintena de líderes opositores, entre ellos siete candidatos presidenciales.

“Celebramos la decisión de la UE de imponer sanciones selectivas a ocho personas nicaragüenses”, escribió Blinken

El diplomático afirmó que la UE “ha sido un líder firme en la promoción de la democracia, los derechos humanos y la rendición de cuentas” en Nicaragua.

