PLC nombra a diputado Walter Espinoza como su candidato presidencial

El diputado Walter Espinoza fue nombrado por la Junta Directiva Nacional del Partido Liberal Constitucionalista (PLC) como su nuevo candidato a la Presidencia de la República, luego que el empresario turístico, Milton Arcia, renunció a la candidatura.

Espinoza informó al periodista Lesber Quintero que la Junta Directiva Nacional hizo una convocatoria para este sábado en la sede nacional del partido 380, para validar su nombramiento y posteriormente inscribirse como el nuevo candidato a la presidencia.

LEER MÁS: Daniel Ortega tiene "pelos en la mano" contra obispos dice William Grigsby, los acusan de "conspirar"

“El Comité Ejecutivo Nacional, se reunió y se tomó la decisión que yo corriera y este sábado a las 9:00 a.m. lo vamos a oficializar y a inscribir mi candidatura”, adelantó.

En las elecciones internas del PLC, Espinoza, fue uno de los cuatro precandidatos a la presidencia que se inscribieron inicialmente, en busca de conseguir la mayoría de votos de las juntas directivas, departamentales y nacionales del partido, resultando ganador Milton Arcia.

“Monigote de nadie”

María Haydeé Osuna, representante legal del PLC pidió al Consejo Supremo Electoral (CSE) cancelar la personería jurídica del partido opositor Ciudadanos por la Libertad (CxL) porque Carmella María Rogers Amburn, conocida como Kitty Monterrey, como representante legal de CxL tenía doble nacionalidad, estadounidense y nicaragüense.

LEER MÁS: Régimen de Daniel Ortega impide salir del país y quita pasaporte a Marcos Carmona de CPDH

Estas acciones provocaron la renuncia del candidato Milton Arcia en rechazo a la denuncia que interpuso el PLC contra CxL “Estoy asustado porque sin consultarlo ni con la junta directiva nacional, ni conmigo que soy el candidato a la presidencia por el partido abusivamente está haciendo las cosas, yo soy un hombre demócrata, a mi me gusta la democracia y quería que compartiéramos todos y que ganara el mejor”, dijo Arcia.

El aspirante afirmó que no se prestara al juego electoral “a este paso si esta presidenta sigue manejando este partido como una hacienda de ella, pues yo no me prestaré a eso, soy un hombre que está arriesgando todo por el todo por Nicaragua (...) yo no me voy a prestar, para ser monigote de nadie” expresó

Arcia y María Dolores Moncada eran los candidatos a presidente y vicepresidente respectivamente por el Partido Liberal Constitucionalista (PLC).