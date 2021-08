Diputado Wilfredo Navarro acusa a Iglesia católica de Nicaragua de "delito electoral"

El diputado sandinista Wilfredo Navarro amenazó con acusar de delito electoral a la Iglesia católica en Nicaragua por el comunicado que emitió este martes la Comisión de Justicia y Paz de la Arquidiócesis de Managua por expresar que "nicaragüenses impedidos de votar" y que "no existen condiciones para elecciones".

Según Navarro esto es un llamado a "no votar" en el proceso ya calificado de "fraude electoral" o "circo electoral" por parte de varios sectores de oposición como la UNAB, Colación Nacional y ahora por el anulado Ciudadanos por la Libertad.

Recuerde Leer: Daniel Ortega tiene "pelos en la mano" contra obispos dice William Grigsby, los acusan de "conspirar"

“Como dirigentes políticos, como sotanudos políticos se atrevieron a decir que no vayan a votar el 7 de noviembre, habría que analizar si no tiene connotaciones de carácter penal porque vos podes decir no voy a votar, pero decirle a la gente eso es un delito electoral, eso es un punto y al decir que no vayan a votar a la gente está por la opción de la guerra y la violencia”, aseguró el diputado camaleónico Navarro

La Arquidiócesis de Managua en el comunicado denunció el encarcelamiento de opositores y precandidatos presidenciales, lo cual impide a nicaragüenses expresar su simpatía a través del voto por estos aspirantes quienes "forzosamente" fueron "excluidos" de la contienda.

"El pueblo nicaragüense, que tiene derecho a optar por diferentes opciones políticas, se encuentra impedido de expresar sus simpatías votando en las elecciones de noviembre para elegir a las máximas autoridades del país, porque los candidatos de la oposición han sido forzosamente excluidos de la contienda al privarlos de libertad y quitarles sus derechos ciudadanos" denunció la Comisión de la Arquidiócesis de Managua.

Recuerde Leer: Daniel Ortega: "el que ama busca a Dios, no necesita de fariseos", arremete contra Iglesia católica

“Estos curas lo que están predicando es la violencia, continúan con la desestabilización del país… y crear un ambiente violencia, continúan con ese plan” reprochó Navarro quien la emprendió contra los obispos más queridos en Nicaragua, Monseñor Báez y Álvarez.

“Aquí hay dos tipos que cuando vos los oís hablar parece que están hablando dos dirigente políticos el sargento Báez y el chiquitín Álvarez, vos los oís hablar y no tenés nada que quitarles a un dirigente de la oposición, entonces yo los llamo políticos de sotanas porque eso es lo que son y ellos son los que orquestaron el fallido golpe de estado y lo confesó el sargento Báez, el lo dijo nosotros creamos la Alianza Cívica , el lo dijo, no es que estamos inventando nada, y su objetivo era la desestabilización del gobierno de unidad y reconciliación”.

Estas palabras las brindó en un programa de entrevistas en un medio oficialista donde el presentador lo incitaba a estos ataques contra la iglesia católica.

Lea Además: Monseñor Álvarez: el demonio sabe, si calla al pastor, calla al pueblo" ante ataques de Ortega y Murillo

“Ellos pretender destruir lo que nosotros estamos construyendo y esa es la gran contradicción, si aquí hubiese una situación donde no se le esté dando respuestas a la necesidades del pueblo en cuanto hambre, salud, educación y mejoría de servicios , pues se justificaría que estos curas están protestando… (pero) ellos están a la par de los ricos y por eso defiende a los empresarios golpistas y a esas estructuras de poder nefastas que quieren destruir el país” atacó el diputado sandinista quien antes daba la vida por Arnoldo Alemán, fundador del Partido Liberal Constitucionalista (PLC) y ahora Navarro replica el discurso de "odio" de la pareja dictadora en Nicaragua.