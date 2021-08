Lolo Blandino: "no hay por quien votar" llama a empresarios de COSEP dejar el silencio y actuar

El empresario nicaragüense, José Dolores Blandino, conocido como Don "Lolo" hizo un llamado a los empresarios aglutinados en el Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP) a actuar, y abandonar el silencio que han mantenido durante la escalada represiva del régimen de Daniel Ortega en Nicaragua.

"El silencio solo los muertos, no es solamente hablar, sino que actuar, el silencio es apagarse, agachar la cabeza y decir aquí no pasa nada (...) creo que el empresariado tiene que hacer acciones que lo respalden tanto nacional e internacionalmente " y sugirió que dichas acciones deben ser encaminadas a la "desobediencia civil" según Blandino, quien es consuegro de Ortega y Murillo.

LEER MÁS: Enrique Sáenz: ojalá Daniel Ortega se siga peleando con el mundo porque cava su sepultura

Llamó al COSEP a ser "beligerante" como el COSEP durante la primera dictadura sandinista de 1980-1990. Blandino alertó que el panorama en Nicaragua es "triste, oscuro, hambre desolación, éxodo, asilados, más presos eso es lo que estoy viendo y el mundo definitivamente nos va a pasar la cuenta, definitivamente nos van a venir sanciones".

"El empresariado está temeroso, tiene espada en la cabeza, una guillotina que te pueden descabezar (...) aquí lo que quieren es un país de mudos, sordo y ciego un país donde nadie opine" reprochó don Lolo Blandino al criticar al régimen en 100% Noticias.

Blandino: nos quitaron derecho a elegir

El empresario quien no corta flores con su yerno, el sancionado Juan Carlos Ortega Murillo, hijo de los dictadores, aseguró que a los nicaragüenses "nos quitaron a todos nuestros candidatos, no tenemos a quien elegir" por lo que actualmente no hay por quien votar.

"De repente iba hasta por el fantasma, el que miraba menos corrupto" dice en modo sarcástico don Lolo para reafirmar "esto es una farsa, toda la gente que nos rodeamos, todos me preguntan por quien votar, bueno lo que queríamos votar están presos, no hay por quien votar, pero hay que hacer algo".

SEGUIR LEYENDO: EEUU prepara presión directa a Daniel Ortega, Rosario Murillo y familia

Observó entusiasmo en la gente que fue a verificarse, pero luego vinieron más detenciones y la cancelación del último partido político opositor.

"Que vergüenza de gobernante, de partido sandinista que no pueden competir, aquí hablan de progreso, han hecho cosas porque los impuestos se pagan" y avizora que "en noviembre, la gran mayoría irá a poner quien sabe cuantas barbaridades y decirles te equivocaste" en la boleta electoral como una forma de protesta.

Multas por alzar bandera

El no quedarse callado y portar la bandera azul y blanco en su vehículo le costó a Don Lolo Blandino varias multas de tránsito a tal punto que al día de hoy tiene suspendida su licencia de conducir.

LEER MÁS: UE respalda a España tras las acusaciones "inaceptables" de Nicaragua

"Me multan a cada rato por andar la bandera, ahorita tengo suspendida licencia por tener las últimas 5 multas que me pusieron" reclama el empresario quien dice que se queda en Nicaragua, no se va al exilio pues prefiere estar preso en su país que libre en otro, e impotente por no poder hacer nada.