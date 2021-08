Alianza Cívica declara alarma nacional ante serie de actos represivos del régimen de Daniel Ortega

9:02 a.m.

La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia a través de un comunicado ha declarado alarma nacional ante una serie de actos de represión por parte del régimen Ortega-Murillo que están ocasionando más sufrimiento al pueblo de Nicaragua, hechos entre los que destacan.

“El asesinato de al menos 12 indígenas miskitos y mayangnas a causa de un ataque armado de colonos perpetrada en el cerro sagrado de Kiwakumbaih. Este asesinato masivo contra comunitarios indefensos se tipifica internacionalmente como crimen de lesa de humanidad. Desde el 28 de mayo de 2021, inició la dictadura una escalada represiva sin precedentes, que a la fecha mantiene secuestrados a cuatros líderes de nuestra Alianza, a aspirantes a la presidencia de Nicaragua, dos exvicecancilleres, dos exguerrilleros, un banquero, una exprimera dama, y dirigentes opositores, periodistas, y colaboradores de la extinta Fundación Violeta Barrios de Chamorro. Estos detenidos se suman a los otros 137 presos políticos que se encuentran encarcelados por exigir libertad y democracia” manifiesta la ACJD en su comunicado.

Lea Más: Diáspora en Miami pide a OEA declare ilegítimo el proceso electoral en Nicaragua

De igual manera agrega que esas detenciones ilegales suscitadas desde mayo de 2021 han elevado la gravedad de las violaciones a los derechos humanos de los nicaragüenses al desconocerse el paradero preciso de dichas personas además de no conocer el estado de su integridad física, estar incomunicados, no recibir alimentos, no recibir visitas de familiares ni tener acceso a la defensa.

Por lo que la Alianza Cívica enfatiza que “rechazamos las audiencias secretas que se están ejecutando, pues no son prisioneros de guerra ni representan un peligro flagrante para el país. Denunciamos y rechazamos la cancelación de la personería jurídica a otras 15 organizaciones no gubernamentales, medida que busca el control total y mayores restricciones al derecho de asociación y de participación ciudadana en el desarrollo del país” expresan los opositores.

Más desempleo

La Alianza Cívica señala que aun continua la carestía de la vida en ascendencia lo que impacta severamente a los sectores populares del país.

“Crece el desempleo con despidos en alcaldías y universidades, aumenta la pobreza, las inversiones no llegan, y al gobierno solo le interesa financiar su aparato represivo. Aún persisten ocupaciones ilegales a bienes y derechos de medios de comunicación independientes, al igual que persiste el bloqueo de insumos al diario La Prensa, una nueva violación al derecho de información, y un nuevo zarpazo a las ya agonizantes libertades públicas en Nicaragua” refieren.

Lea Más: CSE destituye a siete concejales liberales a petición de María Haydée Osuna

Al finaliza su misiva la Alianza cívica por la Justicia y la Democracia reafirmaron su compromiso para continuar luchando por Nicaragua.