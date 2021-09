Luis Fley anuncia pláticas para unidad con CxL, pero lo desmienten

El líder del movimiento Fuerza Democrática Nicaragüense (FDN) y precandidato a la Presidencia de Nicaragua, Luis Fley, informó que iniciaron pláticas de “unidad” con el partido Ciudadanos por la Libertad (CxL) para construir un solo bloque opositor. Sin embargo, CxL desmintió a Fley sobre las supuestas conversaciones.

En el programa 100% Entrevistas con Lucia Pineda Ubau, Fley adelantó que iniciaron pláticas con CxL para conformar un solo bloque opositor debido a que ya no existe ningún obstáculo que impida la “unidad”.

“Toda aquella imposición que querían que nos sumáramos, esa rebeldía en ser un solo bloque ya no existe, no existe personería jurídica, el proceso electoral prácticamente está descartado como un proceso legítimo y eso está facilitando las cosas”, aseguró Fley, sin mencionar nombres para evitar cualquier tipo de represión.

El activista informó que supuestamente en septiembre contemplan conformar esa representación de la oposición “no quiero dar nombres porque están dentro de Nicaragua, no queremos que se salga a luz pública; estamos sostenido pláticas y tenemos propósito que en el mes de septiembre haya una representación de la oposición nicaragüense que está haciendo mucha falta, la oposición no tiene un interlocutor válido ante el pueblo de nicaragüense ni ante la comunidad internacional”

Fley dijo que las pláticas no son con Kitty Monterrey sino con miembros de la dirigencia del partido “el reto es consolidar esa unidad, no habrán documento que se firme, no habrá un acto solemne en un salón simplemente se va a reflejar en la buena fe en la voluntad de todos los nicaragüenses, alrededor de un objetivo común qué es seguir exigiendo la libertad de todos los prisioneros políticos y la demanda de elecciones limpias y transparentes (...) Con Kitty Monterrey no he logrado hablar pero he hablado con otros miembros de la junta directiva”

Inmediatamente la oficina de prensa de CxL desmintió a Fley “CxL está anuente a seguir trabajando con los ciudadanos y organizaciones opositoras para unir esfuerzos en esta lucha cívica por la libertad y ese es el compromiso que hemos asumido con los nicaragüenses. Sin embargo, en este momento, no hemos tenido pláticas con miembros de la Coalición Nacional, tal como declaró el señor Luis Fley a 100% Noticias”, señalan

La organización política despojada de su personería jurídica explicó que están enfocados en los esfuerzos de unidad en cada departamento y municipio "son una necesidad, alcanzar la paz y la libertad de Nicaragua, sin dictaduras y en democracia".

“El proceso de construcción de la unidad opositora debe continuar sobre bases firmes y será una realidad como primer paso para lograr una Nicaragua democrática”, indicaron.