Daniel Ortega utilizará a opositores como fichas de negociación después de elecciones

El politólogo nicaragüense Manuel Orozco manifestó que el régimen de Daniel Ortega utiliza la misma herramienta de represión desde 2018, qué es el uso de la fuerza y la manipulación de la ley al acusar a opositores por manifestar sus derechos constitucionales de libertad de expresión y libertad de participación política. Orozco sostiene que Ortega utilizará a los opositores como fichas de negociación después del fraudulento proceso electoral.

“Después de los juicios, Ortega buscará cómo negociar la libertad de estos prisioneros de conciencia, este proceso es parte de una retórica para salir del proceso electoral una vez que salga de eso va a entrar una nueva etapa, va a intentar negociar la libertad de estas personas ahora la negociación van a depender de que están desesperados estén, la comunidad internacional no está dejando sola Nicaragua”, explicó Orozco.

El experto advirtió que la salida a la crisis sociopolítica no está en las manos de la comunidad internacional sino de los nicaragüenses.

“El destino político de Nicaragua no está en manos de la comunidad internacional sino de los nicaragüenses, esto lo sabe el régimen y por eso es que ellos han asumido el riesgo de aumentar o subir la parada en la represión al máximo porque saben que la cultura del miedo es muy fuerte entre la población nicaragüense y que la gente no va intentar revelarse porque tienen las amenazas de muerte día a día. Sin embargo los nicaragüenses tiene sus límites de tolerancia el gobierno sandinista es insostenible más temprano que tarde las soluciones a esta situación van a surgir orgánicamente desde la base nicaragüense” manifestó

Orozco expresó que la comunidad internacional tiene tres prioridades, primero, el restablecimiento de los derechos constitucionales que incluye la liberación de los prisioneros de conciencia, segundo, condiciones electorales debido a que no se puede reconocer ningún proceso electoral ningún gobierno que surge de las elecciones fraudulentas y en tercer lugar Nicaragua necesita entrar en una transición política con elecciones competitivas e injustas.

Orozco “cabecilla”

En el marco de acusaciones fabricadas por el Ministerio Público contra líderes opositores y periodistas, la fiscalía acusó al politólogo nicaragüense por el delito de conspiración contra la integridad nacional.

Según la acusación del Ministerio Público, desde el año 2009, el acusado Manuel Salvador Orozco Ramírez, se encuentra vinculado con el “financiamiento de campañas desestabilizadoras, mediante una red de enlaces de organizaciones políticas y medios de comunicación, con las cuales ha venido manipulando y presionando para destruir con métodos violentos al gobierno de Nicaragua”

En el libelo acusatorio, la fiscalía sostiene que supuestamente Orozco como miembro activo de la Organización Creatíve Associates lnternational, funcionaba como “enlace operativo” de grupos internos en Nicaragua “La actividad delictiva consistió en triangular los recursos desde organismos internacionales”

La acusación señala que Orozco supuestamente conspiró con los acusados José Pallais Arana, Félix Maradiaga, José Adán Aguerrí, Juan Sebastián Chamorro, Arturo Cruz, Violeta Granera, Tamara Dávila y otras personas en proceso.

Al respecto, el politólogo nicaragüense dijo en 100% SUPER CHATS que levantar falsas acusaciones contra opositores es parte de la retórica de Daniel Ortega “es un Estado prácticamente totalitario en dónde lo que gobierna es el concepto de la seguridad del Estado, cualquier intento de ejercicio de derechos constitucionales es considerado como una amenaza al Estado y el resultado es la criminalización de la democracia, libertades civiles y políticas de las personas”

El experto dijo que no realizará ninguna acción legal dado que su trabajo habla por sí solo “el ejercicio de trabajo profesional, el análisis basado en datos, la proyección y la investigación tiene su propio fundamentación científica, por lo tanto, no hay base legal detrás de esta acusación no amerita hacer algún tipo de ejercicio legal”

La Fiscalía informó que quedó pendiente la realización de audiencia al consultor Manuel Orozco, de quien dijo "se encuentra prófugo de la justicia y con orden de detención judicial".