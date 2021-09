Carlos Sánchez Berzaín: "Daniel Ortega avanza hacia el abismo"

El director del Interamerican Institute for Democracy Carlos Sánchez Berzaín aseguró en su discurso en el Foro “Bicentenario de Nicaragua, el país secuestrado” celebrado el pasado 8 de septiembre que el régimen de Daniel Ortega trata de simular un proceso electoral en el que dice que van a ganar y lo que están haciendo es avanzar hacia el abismo, y lanzarse hacia el precipicio donde remediablemente van a perder.

“No todas son malas noticias en medio de todo este escenario humano, demasiado humano porque así es, hay pueblos que luchan en una sociedad civil latinoamericana que no se da por vencida en Nicaragua, qué es un gran ejemplo después del 2018 de la lucha después de la represión, después de los presos políticos, después de las torturas, hay un dictador con su pareja que como no tienen pueblo no tiene una popularidad que llegue siquiera al 5%, cómo no tienen economía ha destrozado ese país, están forzados a encarcelar a los opositores para tratar de simular un proceso electoral en el que dice que van a ganar y lo que están haciendo es avanzar hacia el abismo, es lanzarse hacia el precipicio donde remediablemente van a perder, la regla es persistir y resistir” dijo Sánchez en su intervención.

Recuerde Leer: Oppenheimer: Daniel Ortega es un hombre con suerte, ¿cómo se podría acabar su fortuna?

De igual manera el director del Interamerican Institute for Democracy manifestó que “hoy día Nicaragua no es un país libre, no es un país independiente y vive bajo el oprobio en una dictadura” además recordó que el problema no es sólo en Nicaragua, sino que Nicaragua es el síntoma sangriento viviente y la expresión dolorosa de los que viven los pueblos de las Américas.

“El proceso nicaragüense es el síntoma más cruel en este momento de un proceso regional de destrozo y de ataque a la libertad y la democracia en la región lo que está pasando en Nicaragua con más de 120 mil exiliados políticos, con casi 200 presos políticos, con número indeterminado de torturados, con un la pareja dictatorial que abiertamente encarcela y somete a los candidatos a las elecciones presidenciales del próximo 7 de noviembre y continúa con esa farsa electoral frente a las señales de protesta de las democracias de la región pero nada más es muy grave” dijo Carlos Sánchez Berzaín.

Además, manifestó que lo que pasa en Nicaragua no es un proceso nacional nicaragüense, así como lo que sucede en Venezuela no es un proceso venezolano lo mismo con lo que pasa en Bolivia y lo que están tratando de hacerle al Perú.

“Es un proceso transnacional de crimen organizado en el que los defensores de la libertad la democracia nos podemos equivocar identificando al adversario en Nicaragua Ortega y Murillo son los títeres de un movimiento traslacional socialismo del siglo XXI, grupo de Puebla, foro Sao Paulo, castrochavismo, cómo lo quieran llamar que tiene una articulación vinculada más con el crimen que con la política y que por eso la resistencia a la oposición política no tiene ni posibilidad ni capacidades derrota” explicó Carlos Sánchez Berzaín

Recuerde Leer: Rosario Murillo acusa a médicos y medios de "terrorismo pandémico" y "comunicacional" al minimizar covid-19

Además aseguró que Nicaragua necesita respaldo internacional “necesita como ha señalado el presidente Solís y como ha señalado el presidente Hurtado que los países democráticos se pronuncien. Y tenemos que hacer un apunte el tema las dictaduras no es un problema ideología las dictaduras de derecho de izquierda son circunstanciales las dictaduras son crimen no son políticas el tema de las dictaduras no puede ser llevado al escenario ideológico el tema las dictaduras tiene que ser ubicado en el ámbito que le corresponde qué es el de la delincuencia organizada vinculada en El siglo 21 al narcotráfico cómo estuvieron vinculadas las dictaduras militares del siglo XXI” enfatizó.