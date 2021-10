EEUU: Daniel Ortega muestra su "miedo" con "peligrosa" crítica a obispos de Nicaragua

El Subsecretario de Estado para el Hemisferio Occidental de los Estados Unidos, Brian Nichols, se refirió a las constantes críticas y ataques que hace en sus discursos el dictador Daniel Ortega en contra de los líderes de la Iglesia Católica.

Nichols consideró peligrosas las frases que emite Ortega en contra del clero católico, pero a su vez, refirió que sólo demuestran el miedo que tiene el dictador a las voces críticas e independientes, razón por la cual los ataca.

“La peligrosa crítica de Ortega a los obispos católicos muestra su miedo a las voces independientes de Nicaragua y su voluntad de atacar a todos los disidentes. Defendemos la libertad religiosa y la libertad de expresión, en todas partes y apoyamos a la sociedad civil en Nicaragua”, publicó el diplomático en cu cuenta de Twitter.

El subsecretario de Estado dijo estar a favor de la libertad religiosa y la libertad de expresión en todas partes y particularmente reiteró su apoyo a la sociedad civil en Nicaragua.

Daniel Ortega, en su más reciente discurso, arremetió, más feroz que nunca, contra los obispos de la Conferencia Episcopal de Nicaragua y los acusó de ser “responsables” de los supuestos actos de terrorismo.

