La labor de los dictadores ha sido desastrosa y está deteriorada, consideran expertos

Retomando los resultados de la encuesta de CID Gallup, afirman que la población está decepcionada por el mal manejo de la pandemia y la falta de políticas públicas efectivas por parte de Ortega y Murillo.

Los resultados recientes de la encuesta de CID Gallup que reflejan la desaprobación de la gestión de los dictadores Daniel Ortega y Rosario Murillo por parte de la mayoría de los entrevistados, es una expresión del rechazo a la desastrosa y deteriorada política ejercida por la dictadura, consideran sociólogos y analistas políticos.

La desaprobación sobre la labor del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, al frente del gobierno ha crecido de forma rápida en los últimos cuatro meses, según la empresa encuestadora. Según la consultora, el 69% de los nicaragüenses consultados opina que Ortega “hace poco o nada” por Nicaragua. El porcentaje de desaprobación está 23 puntos porcentuales arriba que la última encuesta realizada en mayo.

La gente considera que la gestión (de Ortega) ha sido desastrosa por este asunto del Covid, eso es lo que opina la gente de manera general, en el otro caso (los resultados de la encuesta anterior) la pregunta era muy política, entonces al ser política la gente tenía miedo a opinar. El desastre del Covid le está pasando factura a Ortega, hay un montón de gente muerta por la ineficiencia de Ortega, por ocultar información y eso es lo que tenés ahí en frente", consideró el analista político, Eliseo Núñez.

Políticas inefectivas afectan al pueblo

Solo el 29% de los consultados aprueba la actuación del mandatario. La tendencia negativa hacia el trabajo de Ortega se da a menos de un mes que se celebren elecciones generales en Nicaragua, donde el mandatario de 75 años, en el poder desde 2007, buscará un cuarto mandato consecutivo, con su esposa Rosario Murillo como vicepresidenta.

"Los resultados de la encuesta demuestran el deterioro que tiene el sistema gubernamental, creo que todos los sistemas gubernamentales con el paso del tiempo van deteriorándose, van rasgándose y van despedazándose porque todo aburre, todo cansa, por eso el éxito del buen político es saber cuando retirarse con elegancia, pero no es el caso nuestro. Creo que la gente va sintiendo el impacto de la falta de políticas efectivas para solucionar problemas. Uno, desempleo; dos, migración; tres, salud; cuatro, educación y el quinto que está relacionado con las actitudes represivas y la falta de libertades públicas", consideró el sociólogo y economista, Cirilo Otero.

Actualmente la dictadura ejecuta elecciones nacionales manteniendo tras las rejas a precandidatos presidenciales opositores, periodistas, dueños de medios de comunicación, líderes políticos, defensores de derechos humanos, extrabajadores de la extinta Fundación Violeta Barrios de Chamorro, entre otros. Además, controla el Poder Electoral, ya que la mayoría de los magistrados responden a los intereses del dictador, y aprobó una reforma a la Ley Electoral que le facilita apropiarse de los resultados electorales. También, despojó de la personería jurídica a tres partidos políticos de la oposición.

"Las elecciones no están diseñadas, según Ortega, para que se refleje la voluntad popular, entonces si la gente opina bien o mal de él eso no tiene que ver con los resultados de las elecciones. Ortega no tiene competencia, no hay condiciones para participar, ni siquiera es un burro amarrado contra tigre suelto, es simplemente la inexistencia de la oposición en el contexto electoral", aseveró Núñez.

"En términos generales las condiciones no son propicias para tener un proceso electoral creíble, sino que es todo lo contrario. Creo que el gobierno ha tenido la oportunidad de mejorar su comportamiento y hacer creíble ese proceso de votaciones y no lo ha hecho, ha desaprovechado una gran cantidad en el tiempo", recordó Otero.