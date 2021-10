Analistas: legitimidad de votaciones en Nicaragua está en el limbo

8:09 a.m.

Nicaragua tiene programada sus elecciones presidenciales para el próximo 7 de noviembre.

La legitimidad de los comicios presidenciales y legislativos que se celebrarán en Nicaragua el 7 de noviembre es casi nula, advierten algunos expertos consultados por la Voz de América. Señalan incluso que falta presión de la comunidad internacional para que tengan lugar comicios que cumplan con los valores democráticos.

Con el presidente Daniel Ortega que busca una nueva reelección junto a su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, y con una oposición prácticamente anulada de facto, el proceso no es más que “un teatro”, a juicio del eurodiputado Ramón Bauzá, quien sugiere incrementar las medidas contra el mandatario para encaminar al país por la senda democrática.

De hecho, recientemente la Unión Europea prorrogó por un año más las sanciones contra varios funcionarios allegados al oficialismo, incluida Murillo.

La UE explicó que Ortega y su esposa “han eliminado la posibilidad de una competencia electoral seria en las urnas, privando a los ciudadanos de Nicaragua de su derecho soberano a elegir libremente a sus representantes”.

Para el eurodiputado Bauzá, la UE no podía hacer otra cosa más que “mantener las sanciones contra el régimen, pues no ha habido acción por parte del régimen que justifique un cambio en la política europea”.

Lamentó, sin embargo, que la presión se pudo tomar con mucha anterioridad. “Así hubiésemos evitado el fraude electoral al que se encamina Nicaragua”, dijo.

“La Unión Europea no puede reconocer de ningún modo el fraude electoral que ha preparado el régimen. Ortega y Murillo se han fabricado unas elecciones directamente a su medida”, añadió Bauzá y dijo que lo que se verá en noviembre “no son elecciones, es simplemente un teatro que Europa no puede legitimar y estoy seguro que no reconocerán”.

En Washington, uno de los principales socios comerciales de Managua, se desconocen aún los pasos que podría tomar tras los resultados del proceso electoral de noviembre.

En junio, una fuente de la Casa Blanca dijo a la VOA que estaban valorando “todas las opciones” para presionar al gobierno de Ortega.

Las medidas, que se estarían evaluando en coordinación con el Congreso, están basadas en tres factores: “impacto”, respaldo internacional e incentivos, indicó a la VOA el asesor para Asuntos Hemisféricos del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Juan González.

Líder opositor líder venezolano llama a más denuncias

En ese sentido, el líder opositor venezolano Leopoldo López, quien se reunió este martes con varias organizaciones de la oposición nicaragüense en Costa Rica, destacó que hay muchas similitudes entre “el régimen de Ortega y el de Nicolás Maduro”.

Por tanto, sugirió la unidad entre la oposición para elevar con “fuerza” la denuncia a nivel internacional para deslegitimar el proceso electoral de noviembre.

“Nosotros los venezolanos venimos del futuro y sabemos cómo se nutren entre ellos, por tanto, nosotros debemos buscar la unidad. En Venezuela la dictadura busca dividirnos, pero procuremos no permitirlo”, dijo López.

El opositor enfatizó que “la elección que plantea Ortega no es una elección, es un evento de aclamación bajo el terror de haber metido preso a sus adversarios. Daniel Ortega es un cobarde y por eso tuvo que meter preso a sus rivales. No a uno o a dos, sino a ocho”.

“Esta es una oportunidad para deslegitimar más a Daniel Ortega y hay que buscar denunciar el fraude ante la OEA, la UE para que haya un pronunciamiento claro para ejercer más presión a la dictadura de Ortega”, sugirió López.