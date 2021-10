Bruselas, 15 oct (EFE).- Los ministros de Exteriores de la Unión Europea (UE) discutirán el lunes en un encuentro en Luxemburgo cuál deberá ser la respuesta más "apropiada" de los Veintisiete a las elecciones de Nicaragua del próximo 7 de noviembre, dijo este viernes una fuente comunitaria, apuntando que "probablemente habrá un rechazo a reconocer el resultado".



Los comicios en Nicaragua se celebrarán en un contexto en el que los principales opositores al presidente Daniel Ortega han sido encarcelados, acusándolos de "traición a la patria".

"La idea es tener una discusión preliminar entre los ministros sobre cómo debe reaccionar la UE tras las elecciones, sobre qué debemos hacer dado el claro giro autoritario del régimen que vemos en Nicaragua", explicó la citada fuente.



Según dijo, "tenemos una idea clara de lo que va a pasar. Básicamente, no se permitirá a la oposición participar en las elecciones y es evidente que se está preparando todo para unas elecciones que no serán ni libres ni democráticas".



Ante esta situación, tras las comicios "probablemente habrá un rechazo a reconocer el resultado porque no representará la opinión de los nicaragüenses", apuntó la misma fuente.



No obstante, evitó concretar si los ministros se plantearán ir más allá y aprobar nuevas sanciones contra el régimen de Daniel Ortega.



"No puedo decir nada porque dependerá de cómo se derive la discusión. Después de las elecciones será el momento de enfocarnos más en ello", dijo.



Otra fuente diplomática reconoció que la UE se prepara para reaccionar "con una serie de medidas" ante el "fracaso" de las elecciones, que se celebrarán en medio de la "represión contra la oposición y los medios de comunicación".



Confió en todo caso en tratar de "evitar los efectos negativos sobre la región" centroamericana, que la UE considera "muy importante".



La UE prorrogó el pasado lunes durante un año más las sanciones que aprobó en 2019 contra Nicaragua y que afectan actualmente a 14 personas que los países europeos consideran responsables de violaciones o abusos de los derechos humanos o de la represión de la sociedad civil y la oposición.

Los Veintisiete justificaron la prórroga de las sanciones alegando que el Gobierno de Nicaragua ha "acelerado la represión, prohibiendo partidos de la oposición y organizaciones de la sociedad civil y encarcelando a opositores políticos, académicos, periodistas y ciudadanos sin el debido proceso judicial".



Ninguna de estas personas puede entrar en territorio comunitario y se les han congelado también sus bienes y activos que tienen en la UE.