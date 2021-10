OEA aprueba con 26 votos a favor resolución, urgen aplicar Carta Democrática a Nicaragua

Proyecto de resolución presentado ante el Consejo Permanente del organismo propone valorar elecciones dirigidas por la dictadura y pide liberar a presos políticos.

Un total de 26 de 34 países que integran el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) votaron a favor del proyecto de resolución este miércoles, en el que manifiestan la necesidad de adoptar la aplicación de la Carta Democrática Interamericana, la valoración de las elecciones del próximo 7 de noviembre de Nicaragua, entre otros puntos.

El proyecto es impulsado por la misión permanente de Canadá ante la OEA, así como de Antigua y Barbuda, Chile, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, Paraguay y Uruguay. Dicho proyecto reitera su llamado para la liberación inmediata de los precandidatos presidenciales y de los presos políticos; expresa su grave preocupación por la circunstancia de que los intentos del Consejo Permanente de comprometer al Gobierno de Nicaragua a la celebración de elecciones libres y justas han sido ignorados.

Actualmente la dictadura ejecuta votaciones nacionales manteniendo tras las rejas a precandidatos presidenciales opositores, periodistas, dueños de medios de comunicación, líderes políticos, defensores de derechos humanos, extrabajadores de la extinta Fundación Violeta Barrios de Chamorro, entre otros. Además, controla el Poder Electoral, ya que la mayoría de los magistrados responden a los intereses del dictador, y aprobó una reforma a la Ley Electoral que le facilita apropiarse de los resultados electorales. También, despojó de la personería jurídica a tres partidos políticos de la oposición.

Aplicación de Carta Democrática Interamericana

Sólo siete países se abstuvieron de votar por el proyecto en contra de la dictadura, ninguno votó en contra y el representante del régimen se ausentó en la votación, no osbtante previamente leyó un mensaje en el que rechazó que el organismo abordara el tema de Nicaragua por considerarlo una intromisión en los asuntos internos del país. Además, mintió al decir que en Nicaragua no hay precandidatos opositores a la Presidencia que están como presos políticos e indicó que quienes están tras las rejas son "asesinos e instigadores".

"Estimados delegados, en nuestro país no hay un solo candidato detenido, ni uno, no hay ni un solo inocente procesado, ni uno, los que están siendo objeto de procesos legales son agentes extranjeros identificados plenamente en nóminas de gobiernos extranjeros, que usando las estructuras de instituciones privadas internaron millones de dólares para destruir, matar la economía y subvertir el orden constitucional...las acciones violatorias a los principios de no injerencia en los asuntos internos de otros estados y el respeto a la autodeterminación y soberanía de cada pueblo, sobretodo el respeto a la vida de esos pueblos, no nos permiten licencias para calificar el proceso interno institucional de nadie", expresó el representante de Nicaragua en la OEA.

Previo a la votación el representante de Chile ante la OEA, Issa Garriga, consideró que centenares y líderes políticos de Nicaragua no han tenido un debido proceso legal y hoy están tras las rejas por el simple hecho de pensar distinto.

"Le exhortamos a los representantes del gobierno de Nicaragua a que aportaran un remedio a la situación que nosotros veíamos que políticamente iba evolucionando en ese país y que era problemática, vemos que apaecía una norma de la forma de llevar a cabo elecciones por las actitudes con los oponentes políticos, las actitudes para con los medios a las que nosotros no podemos adherir a nuestro propio país", señaló Ronald Sanders, embajador de Antigua y Barbuda.

Además, dicho proyecto exhorta a tomar nota con alarma del deterioro de la situación de los derechos políticos y derechos humanos en Nicaragua y del empeño del Gobierno de Nicaragua de minar el proceso electoral. “Urgir con vehemencia al Gobierno de Nicaragua a poner en práctica sin demora los principios de la Carta Democrática Interamericana, así como de todos los estándares internacionalmente reconocidos, incluidas las reformas electorales acordadas, con vistas a celebrar elecciones libres, justas y transparentes tan pronto como sea posible, bajo observación de la OEA y otra observación internacional creíble”, señala el proyecto de resolución.

Finalmente, “adoptar, si es necesario, otras acciones en conformidad con la Carta de la Organización de Estados Americanos y la Carta Democrática Interamericana, incluida una valoración de las elecciones del 7 de noviembre durante la 51 Asamblea General”.