Samcam: actuar de Daniel Ortega y Rosario Murillo es "maniático", explica exilio de sandinistas

El Mayor en retiro del Ejército de Nicaragua considera que los mismo sandinistas temen a las locuras de Ortega y Murillo, a quienes señaló de lavadores de dinero.

Muchos sandinistas están enviando a sus hijos a Estados Unidos (EE.UU) en busca de asilo político para evitar que sean víctimas de los abusos y las leyes represivas de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, a quienes consideran maniáticos, afirmó el mayor en retiro del Ejército de Nicaragua, Roberto Samcam en 100% Noticias.

Lea también: Daniel Ortega nuevamente pide a EE.UU "respeto" para su dictadura en Nicaragua

“Mucha gente a lo interno del partido (Frente Sandinista) ven que el actuar de Daniel y la Rosario no es errático, es maniático, es decir ellos dicen: ´estos dos están locos´ porque han venido viendo con la promulgación de las leyes 1055, 1048 etcétera, lo de la reforma al Código Procesal Penal, etcétera, que no solamente esas leyes están dirigidas a la oposición, sino que también están dirigidas a lo interno para evitar a otro (Rafael) ´Payo´ Solís (magistrado de la Corte Suprema de Justicia sandinista disidente), evitar deserciones, entonces atemorizan a la militancia”, aseguró Samcam.

El exmilitar consideró que es probable que algunos sandinistas que faciliten información importante contra la dictadura de Ortega y Murillo reciban asilo político. Por otro lado, presume que la dictadura esté enviando hacia EE.UU fanáticos para que funcionen como “células dormidas”, que son estructuras que pretenden introducirse en el sistema norteamericano para luego accionar.

“¿Qué vimos, por ejemplo, en las manifestaciones que hubo en los Estados Unidos en Antifa?, vimos gente enarbolando la bandera roja y negra, allí andaban o gente que hace contacto con agentes cubanos, venezolanos o rusos y empiezan a tener alguna actividad de espionaje...por eso es importantes la labor que están haciendo mucho en el exilio de documentar quiénes son los que están ingresando a Estados Unidos, es importante ponerlo en las redes porque eso llega allá”, indicó Samcam.

Ortega Murillo son los lavadores de dinero

La narrativa de la dictadura sobre que algunas organizaciones como la extinta Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCH) y algunos empresarios han lavado dinero, según Samcam, se cae cuando se conoce que el dinero ha provenido de organismos legales como la Agencia Internacional de Desarrollo de Estados Unidos (AID).

El exmilitar, basado en fuentes creíbles, señala que la dictadura ha manejado alrededor de 10 mil millones de dólares que han venido de fuentes sucias y que sí constituye un verdadero lavado de dinero. “Cuando se privatiza la ilegal, ilícita e inmoralmente cooperación venezolana, ya el que privatiza esa ayuda, osea Daniel Ortega, la familia de Daniel Ortega, la convierten en sucia porque se están robando ese dinero y se están robando aproximadamente entre 4 y 5 mil millones de dólares...ese dinero está sucio porque no entra a las arcas del Estado sino que entra a una familia, luego lo que hacen es hacer una serie de operaciones de lavado de dinero metiéndolo a la economía”, criticó.

Explicó que lavan el dinero con los distintos subsidios que emite la dictadura como el del consumo energético del país, también, usando a la Cooperativa Caja Rural Nacional (Caruna) donde ingresaron los fondos sucios y luego los limpiaban haciendo préstamos a instituciones del Estado y alcaldías sandinistas, que posteriormente son pagados por el mismo pueblo a través del Presupuesto General de la República.

Lea además: Amcham guarda silencio ante ataques de la dictadura contra el Cosep

“Chico López” para lavar dinero narco

Samcam aseguró que otra forma de la dictadura de lavar el dinero sucio, fue a través de Francisco “Chico” López, tesorero del partido Frente Sandinista, quien manejó 4 mil millones de dólares provenientes de la FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia), una agrupación narcotraficante.

La organización internacional “Riquezas X”, con sede en Singapur, en el año 2015 dio a conocer que en Nicaragua habían 210 multimillonarios que juntos tenían una fortuna de 30 mil millones de dólares, el doble del Producto Interno Bruto del país. En esta lista solo son incluidos personajes que tienen más de 30 millones de dólares.

“¿De dónde salió tanta plata?, porque bueno, allí están Los Pellas, allí están los Ortiz, allí están los Zamora (familias adineradas de Nicaragua), pero de repente allí están los Fidel Moreno, allí están los Arce, un montón de gente que a raíz de la cooperación venezolana comenzaron a convertirse en millonarios”, se preguntó Samcam.

Estados Unidos sin estrategia

Para el mayor en retiro, la Unidad de Análisis Financiero (UAF) solo sirve para seguir el dinero de opositores de la dictadura, pero no el lavado de dinero que hace el régimen de Ortega y Murillo. “El Gobierno de Estados Unidos no tiene una estrategia para Nicaragua, no tiene una estrategia para Venezuela, no tiene una estrategia para Latinoamérica, entonces lo que estás viendo vos es que (tienen una actitud) reactiva; por ejemplo si los chinos empiezan a meter plata en Latinoamérica, entonces allí sí que brincan (reaccionan), pero el Departamento de Estado dice una cosa, el Departamento de Defensa dice otra, el Comando Sur dice otra cosa, el Departamento del Tesoro dice otra cosa,el representante de Estados Unidos en Fondo Monetario Internacional no dice nada, entonces ahí es donde ves que no hay una línea definida de cómo tratar a Ortega”, cuestionó Samcam.

Sobre el anunciado diálogo por Ortega después de las votaciones del próximo 7 de noviembre, Samcam dijo que “Ortega va a dialogar con el mismo como un ventrílocuo” porque no considera que los líderes de la Iglesia católica sean llamados.