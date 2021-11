Sacerdote Iván Centeno: “votaciones en Nicaragua es un circo bien montado”

11:56 a.m.

El Padre Iván Centeno de la parroquia Inmaculada Concepción en Jalapa, de la Diócesis de Estelí, dice que la votación del 7 de noviembre es un circo y llamó a que se respete la voluntad de no votar, así como de las personas que desean hacerlo. El sacerdote pidió que no se busque como chantajear, amenazar o ver como un enemigo al que no quiera participar en este proceso.

“Aquí hay hermanos que piensan con toda conciencia que aquí no hay por quién votar ni porque votar y qué otras personas no se molesten por eso, si hay gente que cree a conciencia que ir a las elecciones y poner su voto hace parte de los comicios vaya tranquilamente y los demás respetemos esa decisión. Pero respeten también la decisión de los que dicen que no, a conciencia esto es prestarse a una farsa, prestarse a una burla” expresó el religioso.

De igual manera el padre Centeno agregó que se debe “aprender a convivir unos y otros como en su casa que hay hermanos que en su casa piensa totalmente distinto. Yo sé que hay gente que se molesta y que les gustaría que este tema no se tocara mejor, pero los obispos nos han pedido actuar según nuestra conciencia y nuestra conciencia bien formada y no ideologizada porque nosotros somos ciegos ideológicos” señaló.

Por otro lado, manifestó que la mística revolucionaria en la que muchos creen ya no existe y que únicamente se presta a una pareja que pretende perpetuarse en el poder haciendo referencia al dictador Daniel Ortega y su esposa la sancionada Rosario Murillo quienes este domingo buscan la reelección.

“Hay quienes creen en la mística revolucionaria, que hace años se perdió. Aquellos que decían los primeros revolucionarios sandinistas, que vivir como los santos y morir dando la vida por la patria eso se terminó hace años, ya no tenemos nada de esa mística revolucionaria donde ya no hay. Solo una familia que quiere perpetuarse en el poder y busca cómo la gente vaya a corroborar… para muestra un botón ustedes conocen a los demás candidatos creen ustedes que tienen alguna posibilidad mínima de ganar, no, todo esto es un circo bien montado y quieren que nosotros vayamos” destacó el religioso.