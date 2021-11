Policía allana vivienda de líderes opositores en Madriz, Nueva Segovia

Miembros de la policía sandinista allanaron la vivienda de Mayela y Estrella Cruz, hermanas que lideraron el tranque de Salamasí, Yalagüina en el 2018 y que se encuentran en el exilio debido a la represión del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua.

A eso de las 6 de la mañana de este jueves, una gran cantidad de agentes policiales irrumpieron a la vivienda, con lujo de violencia, en busca de armas y latas aerosol de pinturas de color azul y blanco. Tiraron enseres domésticos y se llevaron 1 motocicleta propiedad de uno de los hermanos de las lideresas opositoras.

“Nuestra familia no tiene nada que ver. Mi hermana Mayela y yo hemos las opositoras y ya no estamos en Nicaragua debido a la misma situación. La represión que emprendieron en nuestra contra luego del tranque en Salamasí. Estoy candada, hemos soportado tanta injusticia. Hemos sido opositoras desde antes del 2018; pero ahora estamos en otros países y aun así siguen con la persecución” dijo a 100% Noticias, vía telefónica a Estrella Midence Cruz, quien este año logró salir del Nicaragua e instalarse en otro país.

Cuando los agentes policiales llegaron, su hermano no se encontraba en la vivienda ya que a diario sale a vender rosquillas desde horas tempranas, en ciudades aledañas, oficio al que se dedica la familia para poder sobrevivir.

Mayela Cruz, quien también se vio obligada a salir de Nicaragua, declaró a través de comunicación telefónica que se encuentra indignada por la persecución en su contra y que ahora se extiende hacia su familia. “El día de hoy llegaron a la casa buscando armas, boletas electorales y pinturas como si nosotros fuésemos Roberto Rivas. Nosotros no tenemos qué esconder, el que no la debe no la teme. Sabemos muy bien que esta gente anda buscando como hacer un montaje a una. Y cualquier cosa que me pase a mi o a mi familia, responsabilizo al régimen. Es mucho ya, no solo contra mí. No puedo tener paz ni fuera de mi casa. Esto es demasiado indignante hasta dónde llega el odio hacia nosotros la población opositora”.