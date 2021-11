Costa Rica insta a Ortega a respetar los principios democráticos en Nicaragua

10:21 a.m.

Madrid, 5 nov (EFE).- El canciller costarricense, Rodolfo Solano, instó este viernes al presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, a respetar los principios democráticos en el país, que este domingo celebra unas elecciones altamente cuestionadas por la comunidad internacional, y pidió esperar "al día después" de los comicios para que ver si la región acuerda posibles medidas.



"Hemos venido señalando estos últimos meses una profunda preocupación por el proceso electoral en Nicaragua, que no reúne, a nuestro criterio, las condiciones mínimas de participación, transparencia e inclusividad", dijo el canciller durante la Tribuna organizada por EFE y Casa América en la capital española.

En esa línea, Solano aseguró que han de generarse "los espacios necesario para retomar el camino a democracia" en el país centroamericano así como que Costa Rica "está dispuesta a aportar lo que sea necesario".

EL DÍA DESPUÉS DE LAS ELECCIONES

El próximo domingo los nicaragüenses podrán ejercer su derecho a voto en unos comicios donde no podrán elegir a los siete candidatos presidenciales que se encuentran ahora mismo bajo arresto.



"Así como ahora nos piden un código QR, la única tarjeta de identidad que debe tener la región latinoamericana es la de la institucionalidad, el respeto a los Derechos Humanos, y la libertad de prensa y de expresión, todos los países centroamericanos hemos aprobado instrumentos internacionales que nos comprometen a esos principios", subrayó el ministro.



Sobre las posibles medidas o sanciones que los países de la región podrían tomar para presionar a Daniel Ortega, el canciller se mostró prudente e invitó a esperar al "día después" de las elecciones "para ver cómo el sistema interamericano puede acompañar y encauzar" esos principios democráticos.



"Tenemos espacios de diálogo regional, la Organización de Estados Americanos (OEA) ya ha producido dos resoluciones contundentes, hay una responsabilidad regional compartida, no se trata de si hay intervención o no hay intervención, sino que estos valores trascienden las fronteras y la dignidad humana", añadió.



Asimismo, insistió en que "la democracia necesita diálogo" y que en ese diálogo a veces escasea "la capacidad de escuchar", por lo que pidió encontrar "los espacios de derechos internacional que tenemos a disposición, con la participación de instancias extracomunitarias como la Unión Europea con la voz de líder de España".

El canciller se reunió ayer con su homólogo español, José Manuel Albares, para "compartir los valores universales" de la democracia y "entender" que ambos países "están llamados, en el contexto actual de geopolítica y de proceso recuperación post covid, a elevar la voz" por esos principios.



"Hay países que pueden estar sufriendo algún retroceso en varias partes del mundo y para garantizar la calidad de vida -de esas poblaciones- debemos rescatar y potenciar" esas máximas democráticas, apostilló.