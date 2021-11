Adolescentes y jóvenes aptos para votar por primera vez se debaten entre la “curiosidad” y el “peso de la conciencia”

6 a.m.

En tres semanas, Alejandra cumplirá18 años. Está contenta porque como ciudadana nicaragüense ejercerá su derecho al voto, aunque confiesa que está indecisa. “No sé por quién votar. Pero quiero ir a marcar esa boleta por último los anulo a todos que en fin ni los conozco”, sonríe la joven universitaria.

En la familia de Alejandra sus miembros en edades de votar, acuden disciplinadamente a las urnas en cada elección. “Iré a votar porque es peor que alguien más elija por mí”, dice la madre de Alejandra.

Camila tiene 17 años y se niega a votar este 2021 dice que no quiere cargar con el peso de tomar una mala decisión el resto de su vida. Ella ha conversado con sus compañeros de salón de quinto año de secundaria y coinciden en lo mismo.

“A inicios del año quería votar porque es mi primera vez. Estaba emocionada, aunque no había un candidato fijo, ahora no. Desconozco a los participantes, solo al ‘comandante’ y a él no le doy mi voto”, dice la adolescente quien aspira a estudiar medicina el próximo año.

A diferencia de Alejandra, la familia de Camila resolvió no acudir a las votaciones y prefirió quedarse en casa.

Para Alexander Guevara, experto en temas de Educación explica que los adolescentes y jóvenes manifiestan su apatía a los procesos electorales como una señal que está ligada a la “ausencia de un sistema creíble”.

Además, Guevara destaca que es importante visibilizar a estos grupos de la población porque “nos recuerdan en la necesidad de una educación política”. Continúa resaltando que en Nicaragua las elecciones se dan por simpatía y no de manera consciente.

“Las personas otorgan su voto al candidato que mejor les cae o al que más bonos otorgue. Simple simpatía. No es un voto orientado realmente a un proceso de cambio social profundo”, fustigó Guevara.

Datos

Más de 4,4 millones de nicaragüenses están convocados para acudir a las urnas mañana, domingo, con el objetivo de elegir al presidente y vicepresidente de Nicaragua, 90 diputados ante la Asamblea Nacional y 20 representantes ante el Parlamento Centroamericano.

El Consejo Supremo Electoral (CSE) informó que quedaron conformadas las 13.459 Juntas Receptoras de Votos (JRV), ubicadas en 3.106 Centros de Votación, que abrirán sus puertas desde las 07.00 hora local (13.00 GMT) del domingo, en los 153 municipios de Nicaragua.







Las autoridades electorales, que cuentan con un presupuesto equivalente a 21,8 millones de dólares para organizar las elecciones, tardaron seis días en distribuir unas 5,3 millones de boletas en los 15 departamentos (provincias) y dos regiones autónomas del Caribe.



Aunque oficialmente el padrón electoral está calculado en 4,4 millones de nicaragüenses, en días recientes el Poder Electoral anunció que admitirá votantes con sus cédulas vencidas, lo que, según medios regidos por el Gobierno, elevó a 4,87 millones el universo de votantes.