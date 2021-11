Expertos: Daniel Ortega quiere negociar destierro de presos políticos de Nicaragua

Varios politólogos analizan el discurso de Daniel Ortega de este 8 de noviembre tras asignarse la presidencia por cuarto período consecutivo y coinciden que los presos políticos serán utilizados como moneda de cambio y que buscará como liberarlos para desterrarlos de Nicaragua.

"Esos que están presos ahí, son los hijos de perra de los imperialistas yanquis. Se los deberían de llevar a los Estados Unidos. ¡No son nicaragüenses, No tienen patria!", expresó Ortega en cadena nacional. Tales afirmaciones han calado en la comunidad nacional como internacional.

Para el analista nicaragüense Eliseo Núñez los presos políticos al régimen de Ortega se le convirtieron en un pasivo y está buscando como deshacerse de ellos sin pagar los costos de la narrativa que mantiene y todas las violaciones de derecho humanos cometidas en contra del país.

“Lo mejor que le saldría a él (Ortega) es sacarlos fuera, pero desde el punto de vista humanitario sería lo mejor que pudiera pasarle a los presos y sus familias. Pero desde el punto de vista político es un precedente espantoso donde se le quita la nacionalidad a alguien simplemente por no estar de acuerdo con el gobernante” avizoró Núñez.

No obstante, Núñez considera que por ahora Ortega está probando que beneficios recibirá a cambio, pero finalmente tendrá que ceder y liberar a los reos de consciencia, aunque no obtenga nada a cambio.

"El tema de la libertad de los presos políticos y la nacionalidad nicaragüense no es un tema de negociación, se trataría de una medida ilegal, en la que sin mayor trámite, se está arrogando el derecho de quitar la nacionalidad a quien cree opositor. El exilio y destierro no es un tema que pueda estar en una mesa de negociación" respondió la Dra. María Asunción Moreno, miembro de la Alianza Cívica por la Justicia y Democracia, exiliada en Estados Unidos.

Moreno agregó que "esas declaraciones de Ortega reflejan claramente la voluntad de un dictador que después de una farsa electoral tiene como objetivo consolidar una tiranía familiar centrada en un modelo totalitario. En la que el tirano va a decidir quién es nicaragüense y quien no lo es”, expresó Asunción Moreno, ex precandidata a la presidencia de Nicaragua desde el exilio.

Moreno señaló que ver a un ex presidente fugitivo ejerciendo libremente su derecho al voto en Nicaragua como es el caso del salvadoreño Mauricio Funes, quien es reclamado por la justicia de su país por actos de corrupción contradice el discurso de odio contra los nicaragüenses que aman su país y son obligados al destierro.

“Más de cien mil nicaragüenses han sido obligados al exilio forzado parece que quiere quedarse solamente él y su familia y quitarnos la patria a los que nacimos en Nicaragua, simplemente porque el tirano así lo decreta”, dijo a 100% Noticias Asunción Moreno.

Transacción para enviarlos a EEUU

Por su parte, Tiziano Breda analista internacional para Crisis Group, refirió que “esta sugerencia de que se los lleven a los nicaragüenses que están presos, que según su gobierno traicionaron la patria”, lo considera como “una posible transacción de liberar a los presos políticos a cambio de que se vayan a Estados Unidos a cambio que no permanezcan en el territorio nacional y se vayan a Estados Unidos” dijo Breda a 100% Noticias.

Al ser consultado por 100% Noticias sobre lo dicho por Ortega, Ricardo Zúniga, secretario adjunto principal de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, aseguró que Estados Unidos "prefiere no responder a los insultos de Ortega" y aseguró que los presos políticos no deben ser considerados "piezas de ajedrez".

También el ex embajador de Nicaragua, Edgar Parrales, cuestionó la postura del presidente cuando se dirigió no solo al país también lo observaba el mundo. “En el campo de la diplomacia los niveles de respetos deben tener exquisitez”, sin embargo, señaló que “este gobierno ha sido sucio, vulgar y ha habido una absoluta ausencia del respeto mínimo que se merecen las otras personas en el plano de las relaciones humanas”, dijo a radio Corporación el ex diplomático.